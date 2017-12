Džansu Dere: Lepota je precenjena -kakva korist od lepog lica ako krije prazninu u duši i glavi?

Da je ostvarila najveću želju iz detinjstva i postala arheolog, sada bi verovatno iz prašine vremena pokušavala da izbavi Gobekli Tepe ili neki drugi antički grad na tlu svoje domovine. Međutim, nikad nije stigla do diplome, jer se, na veliko razočaranje roditelja, obrela u modnim vodama. Čak je bila izabrana za drugu pratilju mis Turske. Dok je radila kao model često su joj prilazili reditelji i filmski agenti, nagovarajući je da se okuša pred kamerama jer nisu mogli da odole njenom lepom, intrigantnom licu i vitkom stasu. Iako je bila uverena da su joj samo laskali, ubrzo su počele da stižu ozbiljne ponude. Danas je Džansu Dere najbolje plaćena glumica u Turskoj, a priliku da obilazi arheološka nalazišta i na trenutak ostvari stari san dobija zahvaljujući serijama koje poslednjih godina suvereno vladaju ovdašnjim televizijskim nebom.

Najveću popularnost stekla je kao Sila, koja ju je lansirala u tursku glumačku orbitu. No, projekat sniman od 2006. do 2008. godine za nju je već davna prošlost. U međuvremenu je ostvarila jednako uspešne uloge u serijama “Ezel” i “Sulejman Veličanstveni”, gde je kao robinja Firuze pomutila razum moćnom sultanu. Iako je gotovo preko noći stekla milione obožavalaca, mediji joj nikad nisu bili naklonjeni. Štaviše, već na početku karijere uspela je da s njima iskopa ratnu sekiru. Turski novinari kažu da je “apsolutno prelepa, ali grozno iritantna”, a na zub su je uzeli zbog sitnih problema koje je imala u saobraćaju i burnog ljubavnog života o kojem nije htela da im priča.

Ne postoji glumac sa kojim je snimala seriju, a da je nisu povezivali sa njim. Tako se šuškalo da se Halit Ergenč razvodi zbog seksepilne Džansu, jer je lepa “Šeherezada” otkrila da su se tajno viđali dok su igrali u “Sulejmanu”. Nije bio pošteđen ni turski Džejms Bond Kenan Imirzaloglu, s kojim je glumila u “Ezelu”. Ostavili su je na miru tek pošto je napravila dužu pauzu u karijeri, rešena da se javnosti izgubi iz vida. Vratila se krajem prošle godine, nastupom u melodrami “Majka”, koju prate i ovdašnji ljubitelji sapunica sa Bosfora.

– Obožavam glumu, ali ne i slavu i one ružne stvari koje s njom dolaze. Na javnom mestu nemam ni pet sekundi mira. Svaka moja reč i postupak su pod lupom, a to je užasno naporno – rekla je tridesetsedmogodišnja zvezda, čije ime na turskom znači “voda života”.

Hit serija “Majka”, koju gledamo na “Prvoj”, puna je iznenađenja. Neobična je, pomalo zastrašujuća, ali veoma realna, objašnjava Džansu. Originalna priča već je viđena pre izvesnog vremena na japanskoj televiziji.

– Donosi duh daleke Azije, koji je čak i nama pomalo stran. Zbog toga mi je rad na ovom projektu bio posebno zanimljiv. Lik učiteljice koju tumačim povezan je sa sedmogodišnjom devojčicom, žrtvom porodičnog nasilja. U želji da joj pomogne, ona kidnapuje dete i dolazi u sukob sa celim sistemom. Mnogo je emotivnih trenutaka koji dočaravaju snagu majčinske ljubavi. Ako niste znali, postoje tri vrste ljudi, muškarci, žene i majke. Ova serija me je tome naučila. Nadam se da ću i sama uskoro iskusiti najiskreniju ljubav na svetu, onu koju majka oseća prema svom detetu – kaže zanosna glumica.

Ne voli da priča o privatnom životu. Dugo je bila u vezi sa komičarem Džemom Jilmazom, koji ju je ostavio i oženio se njenom najboljom prijateljicom. Na ovaj žestok udarac uzvratila je tako što je dan posle njihovog venčanja počela da se zabavlja sa Džemom Ajdinom, predsednikom upravnog odbora jedne televizijske kuće. Međutim, posle samo tri meseca i on ju je ostavio zbog mis Turske. Posle teških ljubavnih brodoloma Džansu je savladala teška depresija. Da bi se iz nje izvukla, upotrebila je provereno oružje holivudskih zvezda – meditaciju, na egzotičnim Maldivima. Nastavila je da putuje po svetu sa prijateljima, uz povremene posete prestižnim filmskim festivalima gde nikog nije ostavljala ravnodušnim. U Istanbul se vratila sa osmehom na licu, spremna za ulogu u nekoj novoj srceparajućoj sagi. “Majka” je bila prva koju je prihvatila ni ne pročitavši scenario do kraja.

– Bezbroj puta sam se razočarala u ljubavi, i zato više ništa ne planiram. Sad se samo prepuštam i nadam se najboljem – rekla je proletos dok se šetala Azurnom obalom.

Nedavno se pojavila informacija da bi mogla ponovo da zaigra uz partnera iz telenovele “Ezel”, u kostimiranoj drami “Osvajač”. Džansu je potvrdila da je dobila ponudu, ali je priča nije privukla. Ponovo su se u “program” uključili turski mediji, navodeći da je glavni razlog to što ne želi da deli ekran sa Kenanom Imirzaliogluom, iako su, navodno, ostali dobri prijatelji posle nikad potvrđene romanse.

– Tema me nije oduševila. Jednostavno, nisam videla sebe kao deo tog projekta. Kenanu želim sreću sa “Osvajačem”, nadam se da će postići veliki uspeh. Nas dvoje se privatno družimo, što ne znači da o poslu razmišljamo na isti način. On je pokazao želju da igra sa mnom, ali meni to nije dovoljan razlog da prihvatim ulogu – rekla je glumica, razočaravši fanove koji su želeli da je ponovo vide u naručju zgodnog Ezela.

U septembru je operisala skočni zglob koji joj je godinama zadavao muke. Još se oporavlja u svom domu u elitnom istanbulskom kvartu Bebek, prelistavajući scenarija za filmove i serije koje je u međuvremenu dobila.

Iako ne postoji magazin na čijoj se naslovnoj strani nije pojavila, niti u Turskoj može da prođe godina a da je ne proglase jednom od najlepših poznatih žena, Džansu nema visoko mišljenje o svom izgledu. Kako vreme prolazi, sve više žali što nije završila arheologiju.

– Žao mi je što nisam diplomirala, naročito zbog roditelja koji su toliko ljubavi i pažnje uložili u mene. Bili su očajni kad sam postala manekenka jer je to, po njihovom mišljenju, potpuno besmislen posao. I apsolutno su u pravu. Lepota je precenjena: kakva korist od lepog lica ako ono krije prazninu u duši i glavi?