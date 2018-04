Dvejn Džonson o borbi sa depresijom: Samo sam plakao

Dvejn Džonson, poznatiji kao “The Rock”, odnosno Stena, nikada nije skrivao da se godinama borio sa depresijom. U nekim momentima bolest je zavladala njegovim životom, te nije mogao normalno da funkcioniše.

– Dospeo sam u fazu da ne želim nigde da idem, niti da radim bilo šta. Samo sam plakao – ispričao je, između ostalog, 45-godišnji glumac.



Njegovo priznanje ohrabrilo je brojne obožavaoce koji se bore sa istim problemima.

-Dobio sam tonu odgovora na ovo priznanje. Hvala vam. Svi smo prošli kroz s*anje, ali depresija nikada ne sme da diskriminiše. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim da ne treba da se bojim da to podelim. Posebno vi momci koji čuvate sve u sebi. Znajte da niste sami, napisao je drugi na listi najplaćenijih glumaca u Holivudu.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone

https://t.co/ADHjYtGe3k

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 2, 2018