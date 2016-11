Dvejn Džonson je najseksepilniji čovek na svetu

Junak filma “Paklene ulice” (“The Fast and the Furious”) Dvejn Džonson letos je postao najplaćeniji holivudski glumac, a kraj ove uspešne godine završava u zaista velikom stilu.

Glumačku zvezdu i bivšeg rvača magazin “People” proglasio je najseksipilnijim muškarcem.

Dvejn, koji se glumom bavi 12 godina, preuzeo je titulu od Dejvida Bekama.

Glumac je s prijateljem pokrenuo produkcijsku kompaniju koju je nazvao “Seven Bucks Productions”. Ime kompanije povezano je sa ne baš slavnim trenucima Dvejnovog života kada je na bankovnom računu imao samo sedam dolara.

– Sa 14 sam bio izbačen iz stana, a sa 23 sam bio u potpunoj besparici. Ali u meni živi gladni vuk koji uvek teži boljem, a takvim ljudima sam se i okružio – otkrio je glumac pre nekoliko meseci na Instagramu.