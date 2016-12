Đulijana Rančić slavi pet godina bez raka: Najzad sam dobro, ali borba nije gotova

U oktobru 2011. godine, Đulijana Rančić je šokirala čitav svet objavom da je u sred tretmana pred vantelesnu oplodnju, u svojoj 36. godini, otkrila da je obolela od raka dojke.

Rančićeva je u decembru te iste godine podvrgnuta dvostrukoj masektomi, ali sada je došlo vreme za novu vest, ali ovoga puta nimalo strašnu.

Rijaliti zvezda i voditeljka šoua “Fashion Police”, na Instagrammu je postavila fotografiju uz jednu dirljivu i ohrabrujuću poruku.

– “Sve će biti dobro na kraju. Ako nije dobro, onda nije kraj.” Od kako mi je dijagnostifikovan kancer, ova rečenica je moja mantra. Ove reči su bile moja himna, inspiracija, moja uteha i molitva.

One su mi dale nadu da prihvatim da iznenadne fizička i psihička borba koje su odjednom preuzele moj život, ne znači da će on biti zauvek takav.

A photo posted by Giuliana Rancic (@giulianarancic) on Dec 9, 2016 at 1:05pm PST

Sve je to samo privremeno, a ja ću proći kroz tu oluju i osetiću sunce kada ona prođe. Želim da se jednog dana osećem ponovo kao ona stara ja i da budem okej. – napisala je Đulijana i nastavila:

– Ove nedelje, ove reči imaju specijalno značenje pošto proslavljam značajnu godišnjicu – onu za koju sam se molila svake noći svih ovih hiljadu osamstotina i dvadeset sedam noći: Pet punih godina bez raka. Sada, kada sam prešla preko ovog kritičnog jubileja, rizik od povratka raka nije nestao, samo je značajno umanjen. Rak dojke je više u mojoj prošlosti, manje u mojoj sadašnjosti, ali ne znači da zato napuštam ovo bojno polje.

Na svom putu sam susrela one koji nisu uspeli da stignu do ove prekretnice i to mi slama srce dok govorim. Samo u toku prošle godine više od 40.000 ljudi e umrlo od raka dojke, dok je drugih 300.000 rdobilo poražavajuću dijagnozui započelo sopstveno putovanje kroz oluju. Molim se za sve njih. – emotivna Đulijana je uz sve one koji se bore sa istom bolešću kao i ona.

A photo posted by Giuliana Rancic (@giulianarancic) on Dec 18, 2016 at 5:33am PST

– Vi koje smo izgubili, potrudiću se da vaš duh održim živim nastavljajući borbu protiv raka. A za one koj se sada bore ću se moliti i nadam se da će vam iste one reči koje su pomogle meni, pomoći i vama i dati vam utehu i nadu u najcrnjim trenucima… Zato se morate boriti jer će na kraju sve biti dobro. Za mene ova nedelja predstavlja novi početak.

Ovo je moj uzdah olakšanja jer sam došla do kraja ovog petogodišnjeg maratona i prešla najznačajniju ciljnu liniju u svom životu do sada. Sada mogu da kažem, sa neizmernom zahvalnošću Bogu i njegovoj ljubavi, da osećam sunčeve zrake na svom licu… I mogu napokon da kažem da sam najzad dobro.