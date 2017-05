Drejk u problemu, porno zvezda tvrdi da očekuje njegovo dete? (video)

Izgleda da će reper Drejk postati tata, ako je suditi po najnovijim vestima koje kažu da jedna porno zvezda tvrdi da očekuje dete i da je zatrudnela upravo s njim.

Ovakve vesti i nisu nešto novo što se dešava popularnom pevaču, jer ih je bilo i ranije i on do sada nije postao zvanično otac ni jednom detetu. Ipak, bivša porno zvezda Sofi Bruso tvrdi da za svoju trudnoću sa Drejkom ima i dokaze.

Sofi je uporna da dokaže da je Drejk otac njenog budućeg deteta te je angažovala dva moćna advokata iz Njujorka, prenosi TMZ.

Drejk je fotografisan sa Sofi u januaru ove godine, a kada su ga direktno upitali šta ima da kaže o ovoj situaciji, reper preko svoje PR službe nije ni potvrdio, ali ni negirao vest.

A former porn star claims that Drake got her pregnant. Here’s his surprising response: https://t.co/csIpYv3PEM pic.twitter.com/E0lM4qJNqi

— E! News (@enews) May 4, 2017