Drejk fotografijom sa Tejlor Svift pojačao glasine o njihovoj vezi (foto)

Kada je krajem prošlog meseca kanadski reper Drejk proslavio je 30. rođendan velikom žurkom u Zapadnom Holivudu, na njoj su se okupile brojne slavne lica iz sveta šoubiznisa, a među njima i Tejlor Svift.

To je bilo dovoljno da i Drejkovi i Tejlorini obožavaoci počnu da spekulišu da su njih dvoje u vezi, a sada im je reper dao još više povoda da tako misle.

Nedeljama koje su prethodile pomenutoj rođendanskoj žurci, slavna pevačica se skrivala od očiju javnosti, a sveg zbog raskida s glumcem Tomom Hidlstonom, ali i izjava njenog bivšeg dečka Kalvina Harisa i nekih bivših prijateljica da ona “nije toliko dobra kao što se predstavlja”. Ipak, skupila je hrabrost i na zabavu došla okružena brojnim sadašnjim prijateljicama i u vrlo seksi izdanju.

Plavokosa Tejlor je na sebe nabacila usku kožnu suknju, s dubokim prorezom i crni top, a look je upotpunila crnim sandalama, zlatnom clutch torbicom i dugim, crnim kardiganom. Iako su na zabavi bili njena bivša prijateljica Ket Peri i bivši dečko Džon Mejer, Tejlor je bila odlično raspoložena, a navodno se čitavo veče nije odvajala od slavljenika, koji ju je čak upoznao i s mamom.

Glasine su stigle i do Drejkove bivše devojke Rijane, i navodno je razbesnele. Kako će ona reagovati kada vidi fotografiju koju je Drejk nedavno objavio, ostaje da se vidi. Na toj fotografiji on i Tejlor su okrenuti leđima, uz opis: “Da li je to somot?” i emotikon cveta. I dok se šuška kako njih dvoje sve više slobodnog vremena provodi zajedno, obožavaoci nisu nimalo oduševljeni njegovim izborom, a neki su u komentarima opisali Tejlor emotikonima zmije.

Drejk u poslednje vreme redovno lajkuje i njene slike na Instagramu, što ranije nije radio, ali postoje i oni koji tvrde kako su oni samo prijatelji, i da rade zajedno na novoj muzici, koja bi trebalo da bude drugačija od svega što ikada radili.