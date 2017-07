Dozvao se pameti: Kalvin Haris se izvinio zbog ponašanja nakon raskida sa Tejlor Svift

Emotivni raskidi umeju da budu bolni, a kada je javnost upoznata sa svakim segmentom, situacija se dodatno otežava. Upravo zato poznatim ličnostima nije lako, i moraju da vode računa o mnogim stvarima koje običnim smrtnicima ne padaju na pamet.

Jedan od parova koji se nakon raskida mesecima razvlačio po naslovnicima su pevačica Tejlor Svift i di džej Kalvin Haris. Nagađalo se da je Kalvin bio ljubomoran na uspeh svoje devojke i da se plašio njenih fanova, te da zbog toga nije hteo da se pojavljuje sa njom.

U prilog tome idu i izjave kojima je povređeni di džej pokušavao da skrene pažnju na sebe nakon raskida.

–Prilično me boli to što su ona i njen tim spremni da idu toliko daleko samo da bih ja ispao loš. Mislim ako si srećna u novoj vezi, fokusiraj se na to, a ne na bivšeg dečka. Znam da nisi na turneji i treba ti neko koga ćeš da pokopaš kao Keti Peri, ali ja nisam ta osoba, oprosti. Neću to dopustiti, samo su neki od Kalvinovih statusa.

Godinu dana kasnije, muzičar se izvinio zbog svog ponašanja i u intervjuu za britanski GQ objasnio zašto je tako reagovao.

-Bio je to potpuno pogrešno. Štitio sam ono što smatram svojim talentom, koji se dovodio u pitanje, i pukao sam. Vrlo je teško kada nešto, što si smatrao privatnim, postane tako javno. Kada smo bili zajedno, bili smo jako pažljivi da naša veza ne postane medijski cirkus, i Tejlor je poštovala moje želje. Nisam dobar u tome da budem celebrity… Ja sam pozitivan momak, oboje smo pogrešili, izjavio je Kalvin.