Donald Tramp o imitaciji Aleka Boldvina: U agoniji su bili svi koji su morali to da gledaju

Američki predsednik Donald Tramp odgovorio je Aleku Boldvinu da ima mediokritesku karijeru pošto je glumac rekao da je “agonija” imitirati predsednika.

Boldvin, koji je pristalica Demokratske partije, dobio je Emija za imitiranje Trampa u “Subotom uveče uživo” (Saturday Night Live – SNL), ali sada kaže da mu ta uloga ne prija, preneo je Asošijetid pres.

Svaki put kada to radim sada, to je poput agonije. Agonija. Ne mogu, rekao je Boldvin.

Tramp je na Tviteru naveo da bi SNL trebalo da vrati u postavu glumca Darela Hamonda koji je glumio predsednika Bila Klintona.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018