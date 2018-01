Dolores O’Riordan: Pesma “Zombie” krije tragičnu priču

Otac žrtve bombaškog napada IRA-e odao je počast preminuloj pevačici benda Krenberiz Dolores O’Riordan, koju je ova tragedija inspirisala da napiše pesmu „Zombie“.

Kolin Peri, čiji je sin poginuo u bombaškom napadu u Voringtonu 1993. godine oprostio se od pevačice koju je upravo ovaj tragičan događaj inspirisao da napiše najveći hit grupe Krenberiz, pesmu „Zombie“, piše B92

I’m saddened to hear of the death of Dolores O’Riordan at just 46. Her wonderful band recorded a moving song after the Warrington bomb in memory of two innocent victims, Johnathan Ball and my son Tim. RIP Dolores

