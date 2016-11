Doli Parton priznala: Htela sam da se ubijem, spasao me je moj pas

Legendarna kantri pevačica Doli Parton godinama se borila s depresijom, a u jednom periodu života bilo joj je toliko loše da je pokušala da sebi oduzme život.

Za svoje najmračnije trenutke krivi činjenicu da je “mekog srca”.

– Nekada mi je bilo toliko teško da nisam mogla da ustanem iz kreveta. Bila sam tužna i depresivna – kaže ona.

Doli je otkrila i da su od depresije bolovali članovi njene porodice s obe strane.

– Uvek moram da budem oprezna. Neki problemi su previše za jednu malu osobu – kaže muzičarka.

Najgori trenutak, otkriva, bio je kada se 1984. godine podvrgla delimičnoj histerektomiji, nakon čega je izgubila nadu da će ikada imati decu. Tada joj je, kaže, bilo teško da obavi i najjednostavnije poslove. Jednom prilikom Doli je uzela napunjeni pištolj i prislonila ga uz glavu. Taman kada je htela da povuče okidač, čula je tapkanje u hodniku. Bio je to njen pas Popaj koji se popeo uz stepenice i krenuo do njene sobe da je vidi. Doli je uverena da joj je Popaja u tom trenutku poslao sam Bog.

– Mislim da ne bih to učinila, ali ne mogu to da kažem sa sigurnošću. To je bilo vrlo loše vreme za mene. Bile su mi potrebne dve godine da se dovedem u red – ispričala je ona.

Doli je jednom iz krize izvukao i kolega iz filma “Rhinestone”, Silvester Stalone.

– On ima isceljujuću energiju. Bila sam loše jer sam tada shvatila da sam sredovečna žena – rekla je Doli i dodala da joj je u teškim trenucima najviše pomagala molitva.