Dodela Oskara uz muzičke goste: Džastin Timberlejk, Sting i Džon Ledžend u Kodak teatru (video)

Ceremonija dodele najvažnije filmske nagrade biće održana 22. februara, a sada su poznata i imena muzičkih gostiju. Dodelu Oskara vodiće Džimi Kimel, a održaće se u Kodak teatru u Los Anđelesu. Variety je sada objavio kako će nastupiti nominovani za Najbolju originalnu pesmu Džastin Timberlejk, Lin-Manuel Miranda i Sting, kao i Džon Ledžend.

Timberlejk će izvesti svoju pesmu “Can’t Stop The Feeling” iz crtanog filma “Trolovi”, Miranda će pevati “How Far I’ll Go” (“Moana/Vajana”) dok će se Sting predstaviti pesmom “The Empty Chair” iz filma “Jim: The James Foley Story’”.