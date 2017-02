Dodela 37. Brit nagrada u znaku Dejvida Bouvija

Slavni muzičar Dejvid Bouvi, koji je preminuo prošle godine, osvojio je sinoć britansku muzičku nagradu Brit za izvođača i album godine.

Na 37. dodeli nagrada u londonskoj O2 areni, Bouviju je pripala nagrada za njegov poslednji album Black Star koji mnogi muzički kritičari smatraju remek-delom.

Nagradu je umesto njega primio njegov sin Dankan Džouns, koji je tom prilikom održao emotivan govor.

– Prošle godine sam izgubio oca, ali sam i postao otac – rekao je Bouvijev sin, koji je u julu dobio sina Stentona.

Objavljeni novi spot i pesma Dejvida Bouvija (video)

– Dugo sam bio u šoku, i razmišljao sam šta bih želeo da moj sin zna o svom dedi. On je oduvek podržavao ljude koji su mislili da su malo čudni, neobični, drugačiji. Uvek je bio tu za njih, i ova nagrada je za njih.

Pevačica Emeli Sande osvojila je nagradu za najboljeg ženskog izvođača godine. Robi Vilijams dobitnik je nagrade za Brit “ikonu”.

Nagradu za globalni uspeh osvojila je britanska pevačica Adel, velika pobednica ovogodišnjeg Gremija.

Priznanje za najbolju grupu otišlo je u ruke indi-rok sastava The 1975, dok je grupa Little Mix osvojila je nagradu za najbolji singl godine za pesmu Shout Out To My Ex.

Priznanje za međunarodnog solo izvođača godine osvojio je kanadski reper i pevač Drejk (Drake), a na spisku nominovanih u kategoriji najboljeg međunarodnog solo izvodajača bio je i kanadski muzičar Lenard Koen, koji je takodje preminuo prošle godine.

Nagradu za najboljeg ženskog stranog izvođača osvojila je američka pevačica Bijonse Nouls-Karter, dok je priznanje za najbolju stranu grupu osvojio sastav A Tribe Called Quest.

Grupa One Direction osvojila je Brit nagradu za najbolji britanski video spot.

Organizatori Brit nagrada, britanskog ekvivalenta američkom Gremiju, odali su počast Džordžu Majklu, koji je na Božić preminuo u 53. godini.

Nagradu Brit dodeljuje Britanska fonografska industrija od 1977. godine.