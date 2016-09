Dobro je Bred prošao: Bizarni ljubavni život Anđeline Džoli



Činilo se da se u vezi s Bredom Pitom smirila, posvetila porodici i okrenula se dobrotvornom radu, no sada je jasno da u vezi sa slavnim glumcem, kao i u svakoj drugoj, Anđelini Džoli nisu baš uvek cvetale ruže.

No i pre no što je njihova ljubav, a zatim i njihov krah braka postao vest dana, Anđelina je imala vrlo buran ljubavni život.



Prema vlastitom priznanju, vlastitu seksualnost je počela da istražuje još u vrtiću.

– Bila sam članica grupe koju smo nazvale ‘Kissy Girls’. Izmislila sam igru u kojoj sam ljubila dečake za keksić. Skinuli bi se i ljubili. Bila sam vrlo seksualno zainteresovana u vrtiću i to me uvalilo u velike probleme – priznala je u intervjuu za OK! 2007. godine.

Nevinost je izgubila s 14 godina, a tek tada su nastupili pravi problemi.

– Mogla sam ili da ludujem po ulicama s dečkom ili da imamo seks u spavaćoj sobi do mamine. Mi smo ostajali kod kuće – otkrila je slavna glumica za Kosmopoliten, dodajući da je njena majka na kraju morala da se pomiri s postojećim stanjem.



No, čak i pod maminim nadzorom stvari su izmakle kontroli.

– Vodili smo ljubav, ali seks i osećaji mi nisu bili dovoljni. Nisam više bila devojčica. U jednom trenutku kada sam se želela da se osetim blisko sa dečkom uzela sam nož i recnula ga. Uzvratio mi je na isti način. Nešto se promenilo među nama, tako prekriveni krvlju bili smo bliskiji nego ikad. Srce mi je tuklo kao ludo… Nakon toga, svaki put kada bih se osećala zarobljeno, sekla bih se. Imam mnogo ožiljaka. To je bio period avantura, kada je nakon nekoliko piva sve bilo moguće – prepričala je najturbulentniji deo svog života Angelina.

Do 20. rođendana probala je “svaku dostupnu drogu”, uključujući kokain, ekstazi, LSD i najgoru od svih ali i njen “favorit, heroin”.

Kako je rekla prvi suprug, Džoni Li Miler je spasio do zavisnosti od heriona.



Umesto uahvalnosti ona ga je varala sa glumicom Dženi Šimicu, koju je upoznala na snimanju. Ta veza je potrajala godinama, a Anđa je istovremeno bila i u vezama s muškarcima.

Javnost je najviše šokirala kada se u dva navrata javno ljubakala sa svojim bratom Hejvenom. Prvi put u bek stjedžu Zlatnih Globusa 2000. godine, drugi put na crvenom tepihu Oskara.

– Tako sam zaljubljena u svog brata u ovom trenutku – rekla je kada je preuzimala svoj prvi Oskar.

Mesec dana kasnije već je bila u vezi s Bilijem Bobom Torntonom, a 60 dana kasnije “sudbonosno da”, još jedno u nizu, izrekla je u Las Vegasu.

Torntona je upoznala na snimanju filma Pushing Tin, tokom kojeg je bila u vezi sa drugim glumcem, Timotijem Hatonom.



Ljubav Anđeline i Bilija Boba bila je takođe turbulentna i bizarna. Par je oko vrata nosio bočice s krvlju svoje “najveće ljubavi”. Ipak, ljubav je pukla 2002. godine.

– Biti intimna s oženjenim čovekom, nakon što je moj otac varao moju majku, nešto je što nikada ne bih mogla sebi oprostim. Takav čovek nikada ne bi mogao da me privlači, a da to učinim ne bih više mogla da se pogledam u ogledalo – izjavila je Anđelina kada je, nakon snimanja filma Mr and Mrs Smith, pukao brak Brada Pitta i Jennifer Aniston.

Uprkos svojoj izjavi kasnije je priznala da se u Brada zaljubila upravo na setu filma, a nešto kasnije i da su na setu i započeli svoju romansu.

Sve do septembra 2016. godine.

Može se reći da je Bred dobro prošao.