Divni Dejvid Bekam pomogao nepoznatoj baki koja se srušila na ulici

Povezane vesti



Dejvid Bekam je još jednom pokazao i dokazao da je pravi džentlmen i divan čovek koji sa statusom zvezde nije promenio svoje ponašanje i ostao je onakav kakav je oduvek bio – brižan i pažljiv, ma o kome se radilo. Ovoga puta je pomogao jednoj baki, a mogao je da prođe kraj nje i da se ne osvrne, kao što čini većina “zvezda”…

Dejvid se tog dana vozio kroz Kensington kada je spazio stariju gospođu kako pada na zemlju i udara glavom o asfalt. Momentalno se zaustavio i prišao da pomogne nesrećnoj ženi.

U tom trenutku je kretao večernji špic, ali Dejvid se nije obazirao na gužvu. Vatrogasni kamion je takođe stao uz Dejvidov automobil kraj pešačkog ostrva, da bi zaustavili saobraćaj, dok je Bekam pozvao Hitnu pomoć i baki dao vode da dođe k sebi.

Predstavnik vatrogasne brigade iz Londona je rekao:

– Oko 16:45 naš vatrogasni kamion se zaustavio, jer je bilo neophodno pomoći starijoj gospođi koja je pala prelazeći ulicu i tom prilikom udarila glavu. Dejvid Bekam se parkirao u blizini i dok smo mi došli, on je već pomagao baki pruživši joj flašu sa vodom. On je ostao uz nju sve vreme dok nije ošla Hitna, a tek kada su mu rekli da će gospođa biti u redu, on se zahvalio i otišao.

Njegovo herojsko i džentlmensko delo nije ostalo neprimećeno, te je na Tviteru ubrzo osvanuo post:

– Pomagala sam jednoj baki koja je pala na ulici i pogodite ko je prvi pritrčao u pomoć? Dejvid Bekam! Eto ko! Kakav je on džentlmen!