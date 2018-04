Diva za sva vremena: Tina Tarner zablistala na premijeri mjuzikla o svom životu (video)

Iako od 2010. uživa u penziji u Švajcarskoj, zbog pomoći u realizaciji mjuzikla o svom životu, slavna Tina Tarner povremeno je boravila u Londonu gde je u ulozi mentorke savetovala mladu američku glumicu Edrijen Varen.

– Mada ovo nisam želela, dobila sam toliko pisama obožavaoca da sam se, bar nakratko, morala vratiti. Producenti su me izvukli iz penzije i sad sam vrlo uzbuđena što ću biti deo svega ovoga – prošle je godine izjavila Tina koja se u društvu supruga, nemačkog muzičkog producenta Ervina Baha, pojavila na svečanoj premijeri mjuzikla u londonskom Aldwych Theatre.

S punih 78 godina Tina i dalje pleni pažnju izgledom i zavidnom linijom, a na crvenom tepihu sve je impresionirala pojavom u klasičnom crnom odelu satenskog okovratnika, bleštavim cipelama i mrežastim rukavicama.

Svoju prepoznatljivu frizuru dobitnica 11 muzičkih nagrada Gremi predstavila je u zaglađanoj formi i strogim šiškama koje su dodatno naglasile njen mladolik izgled.

Mjuzikl jednostavnog naslova ‘Tina’ protkan je pričama o životu slavne pevačice, od njenog detinjstva, preko nasilnog braka s pokojnim Ajkom Tarnerom do današnjeg života u Švajcarskoj, a veliki deo je posvećen njenom solo muzičkom trijumfu.

Režiju mjuzikla potpisuje Filida Lojd, višestruko nagrađivana rediteljka mjuzikla ‘Mamma Mia’. Tvrdi da će svetsku muzičku divu predstaviti baš kao što kaže njena pesma – ‘jednostavno najboljom’ (Simply the Best).

Tinin život prvi je put prikazan 1993. u biografskom filmu ‘What’s Love Got to Do With It’, što je naziv jedne od njenih pesama. U filmu ju je uspešno igra glumica Anđela Baset.