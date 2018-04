Dita fon Tiz: Mi same odlučujemo da li želimo da nas doživljavaju kao objekte (video)

Povezane vesti



Burleska je postala mesto za alternativni feministički pokret. Nikad nisam mislila da ću postati slavna, ispričala je Dita fon Tiz (45) za britanske dnevne novine The Guardian.

Dita je postala poznata po vezi i dvogodišnjem braku s pevačem Merilinom Mensonom (49), a potom i po svojim plesačkim sposobnostima.

– Počela sam time da se bavim jer mi je bilo zabavno i super jer niko to nije radio. Mi same odlučujemo da li želimo da nas doživljavaju kao objekte – ispričala je fon Tiz koja nosi titulu ‘kraljice burleske’, plesa u kojem se veličaju šarm, glamur i ženstvenost i u kojem se žena svlači. Požalila se kako joj je teško da ostane bleda u Los Anđelesu zbog visokih temperatura, tako da većinu dana provodi u kući.

– Kada idem na pijacu, stavljam velike količine kreme za sunčanje i nosim veliki šešir. Znala sam da izgorim i bilo je traumatično – istakla je plesačica. Voli da se priprema za svoje plesne nastupe i to radi satima, ali kada ima slobodan dan ne trudi se oko izgleda. Stavi samo crveni ruž i potrudi da joj kosa na ‘nešto liči’. Dita kaže da će možda odustati od striptiza s 50 godina i onda bi mogla samo da peva uživo na pozornici.

– Stajala bih ispred svojih dama i homoseksualaca u divnoj okrugloj haljini poput Marlene Ditrih – objasnila je plesačica koja ne žali što se razvela od Mensona. Smatra da je to bila ispravna odluka.

– Imam drage uspomene iz prve polovine naše sedmogodišnje veze. Bilo je to romantično razdoblje umetnika i muze te je napravio album ‘The Golden Age od Grotesque’ za koji ga je inspirisao moj svet burleske. Ali druga polovina veze je postala prilično mračna – ispričala je Dita.

‘Kraljicu burleske’ je kada je išla u srednju školu otac izbacio iz kuće.

– Skupljala sam seksi donje rublje i trošila sav novac za to. On, kao i većina ljudi, nije mogao da shvati da to nisam radila da bih zavela muškarce nego sam to jednostavno volela da nosim – napomenula je plesačica.