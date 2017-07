Dirljiv oproštaj: Šta je pevač “Linkin Parka” poručio Krisu Kornelu

Vest da je Čester Benington, frontmen grupe “Linkin park“ izvršio samoubistvo potresla je njegove fanove, a činjenica da se to dogodilo na rođendan njegovog prijatelja Krisa Kornela, koji se ubio pre mesec dana, navelo je sve na razmišljanje.

Kada je pre mesec dana objavljeno da je Kris pronađen mrtav u svom stanu Čester mu se obratio dirljivim rečima.

-Prošle noći sanjao sam Bitlse. Probudio sam se s ‘Rocky Raccoon’ u glavi, a žena me je zabrinuto posmatrala. Rekla mi je da je moj prijatelj umro. Misao na tebe mi je preplavila um i zaplakao sam. Još plačem, od tuge, ali i od zahvalnosti što sam podelio neke posebne trenutke s tobom i tvojom divnom porodicom. Inspirsasao si me na mnogo načina kojih nisi bio ni svestan. Tvoj talenat je bio čist i bez konkurencije. Tvoj glas bio je uživanje i bol, besd i oproštaj, ljubav i patnja – sve u jednom. Pretpostavljam da je to ono što smo svi mi. Pomogao si mi da to shvatim. Upravo sam gledao video u kom pevaš ‘A Day In The Life’ od Bitlsa i setio sam se svog sna. Želim da mislim da si se oprostio na svoj način. Ne mogu da zamislim svet bez tebe u njemu. Molim se da nađeš mir u sledećem životu- Šaljem ljubav tvojoj ženi i deci, prijateljima i porodici. Hvala ti što si mi dozvolio da budem deo tvog života.