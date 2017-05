Dirljiv oproštaj prijatelja: Sahranjen Kris Kornel

Na komemoraciji povodom smrti Krisa Kornela, od pevača grupe Saundgarden koji je preminuo prošle nedelje u 53. godini, juče su se oprostili mnogi poznati američki muzičari i glumci.

Govor su održali gitarista Tom Morelo iz Rejdž agenst d mašin (Rage Against the Machine) i Audioslejva (Audioslave) u kojem je sarađivao s Kornelom.

Govorio je takođe glumac Džoš Brolin, dok je Čester Benington iz Linkin parka otpevao pesmu Hallelujah, prenose sgencije.

Komemoraciji i sahrani su prisustvovali Džejms Hetfild i Lars Ulrih iz Metalike (Metallica), Dejv Grol iz Fu fajtersa (Foo Fighters), Peri Farel i Dejv Navaro iz Džejns adikšn (Jane’s Addiction), kao i Kortni Lav i Farel Vilijams i Nil Rodžers iz grupe Čik (Chick).

U mnoštvu poznatih, na oproštaju od Kornela su bili i njegovi saradnici iz Saundgardena Met Kameron i Kim Tajil, kao i Kornelova supruga i deca.

Na sahrani su bili i glumac Bret Pit i Kristijan Bejl.

Komemoracija je počela jednom od skorašnjih Kornelovih pesama The Promise, a ožalošćeni su na sahranu krenuli uz pesmu Al Night Things Kornelove grupe Templ of d dog (Temple of the Dog).

Sudski patolozi saopštili su da je Kornel izvršio samoubistvo vešanjem. Kornel je 18. maja pronađen u nesvesnom stanju u hotelskoj sobi, a lokalna policija je odmah otvorila istragu o mogućem samoubistvo pošto je muzičar imao povez oko vrata.