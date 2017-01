Dikaprio i Skorseze odustali od filma o Frenku Sinatri: Bio je previše komplikovan čovek

Biografski film koji je oskarovac Martin Skorseze najavio još pre gotovo deset godina ipak neće ugledati svetlost dana.

– Problem je u tome što je taj čovek bio veoma komplikovan – rekao je reditelj koji je planirao da snimi film o slavnom Frenku Sinatri.

Čuvenog pevača u filmu je trebalo da otelotvori Skorsezeov dugogodišnji saradnik i prijatelj Leonardo Dikaprio.

– Ne možemo to da snimimo. Mislim da je to konačno gotovo. Oni (preostali članovi Sinatrine obitelji, op. ur.) neće pristati na to. Ako se predomisle, ja ću opet biti tu – rekao je Skorseze u intervjuu kojim najavljuje svoj novi film “Silence”.

Projekt je zaustavila tamnija, komplikovanija strana života Frenka Sinatre kao pevača i glumca, objasnio je Skorseze razvoj scenarija, koji je pisao Fil Alden Robinson, najpoznatiji kao reditelj i scenarista filma “Field of Dreams” iz 1989. sa Kevinom Kostnerom u glavnoj ulozi.

– Određene stvari su veoma teške za porodicu i ja ih potpuno razumem. Ali, ako očekuju da ja snimam film, ne mogu da prećutkuju određene stvari. Problem je u tome što je taj čovek bio veoma komplikovan. Svako je veoma složen, ali Sinatra pogotovo – rekao je Skorzese.