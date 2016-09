Điđi Hadid posle napada: Nisam nasilnik, to je izašlo iz mene kada me je zgrabio! (video)

Kada je supermodel nove generacije, Điđi Hadid, prošle nedelje laktom i pesnicama “objasnila” nepoznatom mladiću da niko ne sme da je dira, javnost se podelila. Neki su je nazvali herojem, dok su drugi osudili njeno “nasilničko” ponašanje.

Điđi se sabrala, taj nemili događaj je iza nje, međutim, ono što ju je rastužilo ali i naljutilo su novinski napsis koji je osuđuju i smatraju “nasilnicom”, mada se ona samo branila od nasrtljivca.

– Igrala sam odbojku i moji treneri su mi govorili kako mišići pamte sve naučeno. Počela sam da treniram boks pre dve godine i uvek se setim toga. Od tad nisam bila u situaciji koja bi me naterala da se branim, ali je to jednostavno izašlo iz mene kada me je zgrabio. To nije bio izbor, jednostavno se desilo. Imam borca u sebi – rekla je Điđi u razgovoru sa Lenom Danam.

– Sećam se da je sve bilo kao usporeni film. Moja prva reakcija je bila – Moram da se oslobodim iz ove situacije! Iskreno, osećala sam se kao da sam u opasnosti i imala sam svako pravo da reagujem tako kako jesam. – objašnjava Điđi koja je ljuta što neki smatraju da je preterala.

Prvi članak koji je izašao imao je naslov ‘Ovo nije ponašanje jednog modela. Điđi agresivno udarila fana laktom pošto je pokušao da je podigne. Supermodel agresivno udarila fana pre nego što je otrčala u automobil’.

Da sve bude još gore, takav članak je napisala žena, kaže Điđi i napominje:

– Šta biste vi gospođo rekli svojoj ćerki da uradi? Ako to nije ponašanje jednog modela, šta jeste?

Điđi bi želela da devojke vide taj snimak i da znaju da imaju pravo da se brane ako se nađu u istoj situaciji.

– Samopouzdanje da se same odbranite dolazi sa edukacijom o tome. I velika je prednost u opasnim situacijama.

Za kraj je ipak rekla da se ne oseća ni kao heroj kako su je prozvali.

– Zvuči kao kliše, ali u tom trenutku, to nije bilo herojski za mene. To je bilo nešto što sam morala da uradim. Dirljivo je što me ljudi vide na taj način. Znam da su ljudi u mnogo gorim situacijama svakog dana i da nema kamera koje ih prate i koje provociraju medijsku pažnju. Samo želim da iskoristim to što mi se dogodilo kako bi pokazala da svi imaju pravo da budu snažni i da mogu da se odbrane.