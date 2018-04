Denzel Vošington: Pre 35 godina oženio sam devojku koja je znala šta je ljubav i znala je da to podeli

Čak je dva puta Pauleta Pirson odbila prosidbu holivudskog glumca. Ipak, u njegovom je slučaju bila je treća sreća, a Denzel Vošington i njegova ljubav ozakonili su svoju vezu 25. juna 1983. godine i sve ponovo potvrdili 12 godina kasnije, kada su obnovili zavete u Južnoafričkoj Republici.

Za dva meseca proslaviće 35. godišnjicu braka, tokom kojih su prebrodili i nekoliko njegovih navodnih nevera, ali i dobili četvoro dece.

– Ne postoji recept za savršeni brak. U braku sam s Pauletom već 27 godina, a i mi, baš kao i svi, imamo svoje uspone i padove. Težak je to posao, ali jedno smo drugome dali obećanje. Tada nisam znao šta sam trebao da znam o ljubavi, ali oženio sam devojku koja je znala šta je ljubav i znala je da to podeli. – rekao je slavni holivudski glumac i dao recept za srećan i uspešan brak, i to pre nekoliko godina. Da je kompetentan za to, govori i podatak da Pauleta i Denzel Vošington imaju jedan od najdugovečnijih holivudskih brakova.

U junu ove godine proslaviće neverovatnih 35 godina braka, ali ko zna da li bi tako bilo da je i treći put kada ju je slavni glumac zaprosio rekla – ne.

Upoznali su se 1977. godine na snimanju televizijskog filma “Wilma”, a ljubav su, nakon što ju je tri puta prosio, ozakonili 25. juna 1983. godine. O svom prvom zvaničnom izlasku i dan danas ne mogu da se slože.

– Reći će vam da je ona platila račun na našem prvom izlasku, ali ispričaću vam šta je u stvari bilo. Ja sam ranije sve platio, a onda smo odlučili da taksijem odemo kući. Kada sam video koliko daleko živi, nisam želeo da se prepirem, pa sam joj dopustio da plati taksi – smejući se otkrio je slavni glumac i dodao kako su na svom venčanju ostali gladni:

– Bili smo toliko zauzeti pozdravljanjem dragih gostiju i fotografisanjem da smo ostali na kraju bez hrane.

Veče su završili u lokalnoj menzi, u kojoj su dobili ostatke doručka.

Da u braku uživaju i da su srećni, dokazali su kada su nakon 12 godina odlučili da obnove svoje venčane zavete i to na ceremoniji u Južnoafričkoj Republici, koju je vodio biskup Desmond Tutu. Tokom svog dugogodišnjeg braka dobili su četvoro dece – sina Džona Dejvida, ćerku Katju i blizance Malkolma i Oliviju – a upravo je Pauleta stub njihove porodice, držeći ih uvek na okupu.

– Sve počinje od porodičnog doma. Moja deca su dobri ljudi – nisu savršeni, ali su velikodušni, ponizni i dobri, a sve to zahvaljujući mojoj supruzi.

Iako je i sama bila glumica, Pauleta je odlučila da podredi svoj život porodici, da bude senka svom suprugu, uvek uz njega, pa čak i kada su mu se mnogobrojne žene bacale oko vrat – On je seks simbol, a u to se uverim svaki put kada izađemo negde. Guraju me, sklanjaju, samo kako bi mu se približile. To zaista nije zabavno – izjavila je pre pet godina Pauleta Vošington, dodavši da poslednju reč u njihovom odnosu i braku imaju vera i Bog. – Ja živim s ovim muškarcem – vidim sve njegove uspone i padove, vidim tugu, sve, a on dobro zna da u meni ima sigurnost i podršku. To mu daje dodatnu snagu i znam da to neće zloupotrebiti. Mogu se zakleti na to.

Denzel je uvek prepun reči hvale za svoju suprugu, pa čak i kada su se pojavili navodi 2013. godine o njegovoj neveri. Naime, snimljen je kako ljubi drugu ženu, a uprkos svemu, jači nego ikada, supružnici Vošington ostali su zajedno.

– Brak je nešto na čemu stalno moraš da radiš. Ne smete nikada da dignete ruke jedno od drugog jer to je nešto na šta ste se obavezali. Nije uvek sve bajno, medeni mesec ne traje dugo i jedino što vam preostaje da radite na vašem odnosu – rekao jeDenzel Vošington, a njegova žena dodala:

– Živimo u vremenu, a nije na meni da sudim drugima, u kojem prebrzo odustajemo jedni od drugih. Za mene je ljubav jača kada preživiš sve brodolome. Strast, požuda, sve to dođe, to je lako, ali treba zajednički prebroditi sve tegobe. Magija ne postoji, za brak se treba potruditi!