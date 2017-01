Denzel Vošington osvojio prvu SAG nagradu: Nisam verovao u sebe, ali hvala vam što vi jeste!

Denzel Vošington je po prvi put osvojio SAG nagradu za najboljeg glumca, za ulogu u filmu “Fences”. Njegovo izuzetno glumačko umeće u pomenutom ostvarenju je bilo prepoznato i sjajno prihvaćeno od strane publike i žirija.

Ipak, Denzel nije verovao da će dobiti nagradu i bio je pomalo iznenađen.

– Hvala vam svima – započeo je svoj govor emotivni Vošington – Znate, ja sam čovek koji se boji Boga. Trebalo bi da imam vere, ali ovoga puta je nisam imao. Bog vas sve blagoslovio, kao i sve ostale glumce. rekao sam sebi: Znaš, mlađi će odneti pobedu, ti nećeš pobediti. Tako da se nisam pripremio za ovo. Ali sada sam spreman! Tenesi Vilijams, Artur Miler, Eudžin Onil, Edvard Albi, August Vilson, prvo – rekao je on zahvaljujući se američkim piscima. Zatim je krenuo da se zahvaljuje svojoj ekipi iz filma pre nego što je izrazio svo svoje oduševljenje i uzbuđenje zbog nagrade koju je dobio.

– SAG, čuj me. Mi smo samo glumci. Poznat sam i sve ono što uz to ide, ali bez obzira na to i dalje imam strah od premijere, strah kao i bilo ko drugi. Svi se bavimo istim poslom, a ovo nije ono što me dokazuje – rekao je Denzel pre nego što se zahvalio ostalima.

Svoj govor je završio sa uzvikom: “Dve, Viola Dejvis!” – jer je njegova koleginica iz istog filma, Viola Dejvis, osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu.

Vošington je odneo kući nagradu, a sem njega za nju su bili nominovani: Kejsi Aflek za “Manchester by the Sea”, Endrju Garfild za “Hacksaw Ridge”, Rajan Gosling za “La La Land” i Vigo Mortensen za “Captain Fantastic”.