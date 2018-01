Demi Lovato: Više neću sebi da uskraćujem hranu niti da se stidim zbog onoga što jedem

Prihvatiti i zavoleti svoje telo i samog sebe nije jednostavno i to je proces koji se gradi godinama. To najbolje zna slavna pevačica i glumica Demi Lovato, koja oduvek otvoreno govori o problemima sa zdravljem koje je imala nakon poremećaja u ishrani, a sad je sa svojim obožavaocima na Tviteru podelila još jednu inspirativnu vest.

Demi je napisala kako zauvek odustaje od bilo kakvih vrsta dijeta i kako se više nikad u životu neće podvrgnuti ni jednoj i objasnila zbog čega.

Feeling gross today at a photo shoot but I’m choosing to accept what I see because I love myself for who I am and your love and support gets me through moments like this. 🙏🏼 if you’re struggling as well, don’t forget.. if I can do it, you can too!

— Demi Lovato (@ddlovato) January 19, 2018