Dejvid Bouvi i njegov alter ego ovekovečeni u bronzi (video)

Prva statua slavnog britanskog muzičara Dejvida Bouvija otkrivena je u nedelju u britanskom gradu Ejlsberiju, gde je taj veliki umetnik prvi put put “predstavio” lik Zigi Stardasta.

Bronzana figura postavljena je na trgu u Ejlsberiju i na njoj je predstavljen “opušten” Dejvid Bouvi i njegov “alter ego”, prenosi Nedeljnik.

Tvorac skulpture je vajar Andru Sinkler, koji je iskoristio Bouvijevu masku sa snimanja filma “The Man Who Fell to Earth” kako bi dočarao sličnost.

Bouvi je inspiraciju za lik Stardasta našao u stvarnoj ličnosti, britanskom rokenrol pevaču Vinsu Tejloru koji je posle nervnog sloma počeo da veruje za sebe da je prelazno biće između vanzemaljca i Boga.

Pesma se nalazi na albumu “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” koji je Bouvija ustoličio u veliku britansku i svetsku muzičku zvezdu.