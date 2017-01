Dejvid Bouvi i Leonard Koen posthumno nominovani za nagradu Brit

Dejvid Bouvi, Skepta i Kreg Dejvid kandidati su za neke od najvećih britanskih muzičkih nagrada Brit za 2017. godinu.

Bouvi je posthumno nominovan za najboljeg britanskog umetnika i najbolji album “Blekstar” koji je objavio dva dana pre smrti, preneo je Bi-Bi-Si.

Za najboljeg umetnika nominovani su i Kreg Dejvid, Kano, Majkl Kivanuka i Skepta koji je u trci i u kategorijama proboj i album godine.

U tri kategorije nominovan je i ženski bend Litl Miks, uključujući za najbolju grupu i singl za pesmu “Shout out to my ex”.

Najbolja umetnica biće izabrana između Anoni, Eli Gulding, Emili Sande, Liane la Havas i Nao.

U kategoriji najbolji međunarodni umetnik posthumno je nominovan Leonard Koen, a za najbolju međunarodnu umetnicu nominovane su, između ostalog, Bijonse, Rijana i Šia.