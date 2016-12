Dečko Džordža Majkla se emotivnom porukom oprostio od pevača

Partner i frizer Džordža Majkla Fadi Favaz na “Tviteru” je napisao da je upravo on našao beživotno telo čuvenog muzičara u krevetu.

Fadi je objavio tvit u kojem je napisao da je pronašao Majkla u krevetu u njegovom domu u Oksfordširu, tokom božićnog poslepodneva.

Džordža Majkla je ipak izdalo srce, prijatelji i dalje u neverici i šoku

– Nikad neću zaboraviti ovaj Božić, našao sam svog partnera mrtvog u krevetu. Nikad neće prestati da mi nedostaje – napisao je Favaz.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016