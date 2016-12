Dečko Džordža Majkla naljutio fanove pevača!

Dugogodišnji partner Džordža Majkla Fadi Favaz naljutio je fanove pokojnog pevača.

Naime, Fadi je podelio sa fanovima dosada neobjavljenu Majklovu pesmu. Dok su se neki obradovali, drugi su ga osudili.

– Džordž je imao mnogo prilika da objavi ovu pesmu ili je otpeva, a nije. Ovo nije `poklon za fanove`, nego jeftin trik – bio je komentar jednog fana.

Poslednja želja: Džordž Majkl biće sahranjen kraj svoje majke

Pesmu This Kind of Love je napisao Džordž sa Eltonom Džonom 90-ih godina prošlog veka. Pesma nikada nije bila zvanično završena, a trebalo je da bude deo albuma koji takođe nije objavljen.

"I will never stop missing you!" #GeorgeMichael's partner #FadiFawaz shares a heartbreaking tribute to the singer https://t.co/lZwve2SKTL pic.twitter.com/4N9taR9VBA

— Woman's Day magazine (@WomansDayAus) December 27, 2016