Deca predsednika se razumeju: Kojim gestom je Čelsi Klinton dirnula Melaniju Tramp

Prva dama SAD Melanija Tramp danas se zahvalila ćerki Bila i Hilari Klinton Čelsi zato što je stala u zaštitu njenog maloletnog sina.

Čelsi Klinton je stala u odbranu 11-godišnjeg Barona Trampa nakon što ga je jedan konzervativni veb-sajt kritikovao zbog neformalne odeće koju je nosio na povratku s letnjeg odmora.

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 21, 2017