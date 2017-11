Dastin Hofman na stubu srama: On je bio predator, ja sam bila dete i to je bilo seksualno uznemiravanje!

Književnica Ana Grejem Hanter optužila je oskarovca da ju je 1985. godine na setu filma ‘Death of a Salesman’ seksualno maltretirao. Tada je imala 17 godina.

– Tražio je od mene da mu izmasiram stopala prvog dana na setu. To sam i učinila. Otvoreno mi se nabacivao, pipao me za zadnjicu, sa mnom je stalno pričao o seksu – otkriva Ana Grejem Hanter (49).

Tvrdi da ju je Dastin Hofman (80) uznemiravao na setu filma ‘Death of a Salesman’ 1985. Ana je tamo radila kao pripravnica.

– Zvao me u svoju svlačionicu i rekao mi je da na naručim hranu za njega. Kazao je da želi tvrdo kuvano jaje i ‘lagano kuvani klitoris’. Svi su se smejali, a ja sam ostala bez reči. Otišla sam u kupatilo i plakala sam – ispričala je ona.

Književnica je detalje o tome kako se Dastin prema njoj odnosio zabeležila u svoj dnevnik. Sve što je zapisala je poslala svojoj sestri.

– Danas kada sam prilazila njegovoj limuzini, zgrabio me za zadnjicu četiri puta. Svaki put sam ga udarila po ruci i rekla sam mu da je ‘prljavi starkelja’ – pisala je Ana.

Guest column: Dustin Hoffman sexually harassed me when I was 17 https://t.co/xE3Djlplsa pic.twitter.com/jhPfKUAALo — Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2017

Njeni saradnici i filmska ekipa joj je savetovala da trpi Hofmanovo ponašanje kako bi produkcija nesmetano tekla.

– Sada kada imam 49 godina, shvatam da je to što je Dastin radio u Holivudu normalno. On je bio predator, ja sam bila dete i to je bilo seksualno uznemiravanje – rekla je spisateljica nedavno za Hollywood Reporter.

Dvostruki oskarovac odmah se osvrnuo na Anine optužbe.

– Ja žene poštujem i osećam se loše što se zbog mojih postupaka osećala nelagodno. Žao mi je. Ovo ne odražava moju ličnost – poručio je Hofman.

Dastin je već bio na glasu kao ‘težak’ na filmskim setovima. Kada je snimao Kramer vs Kramer sa Meril Strip, ošamario ju je kako bi scena ispala ‘realnija’ te joj je stalno spominjao njenog pokojnog dečka.

– Tada sam bio usred razvoda, često sam bio po žurkama do jutra i drogirao se, a to je uticalo na moje ponašanje – rekao je Hofman o svom ponašanju tada.