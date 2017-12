Danijel Dej Luis: Zašto sam odlučio da napustim glumu





Jedan od najboljih glumaca svih vremena, trostruki oskarovac Danijel Dej Luis, otkrio je da je odluku da se penzioniše doneo tokom snimanja filma “Phantom Thread” (Fantomska nit) Pola Tomasa Andersona.

Danijel Dej Luis je u intervjuu za W magazin govorio o ulozi modnog kreatora Rejnoldsa Vudstoka u novom ostvarenju reditelja Pola Tomasa Andersona, prenosi CNN.

Dej Luis je toliko ušao u lik Vudstoka da je naučio da šije, vežbajući mesecima sa šefom kostimografa u Njujorškom gradskom baleta. Uspeo je čak da sašije jednu Balensijaginu haljinu, koristeći svoju suprugu Rebeku Miler kao model.

Glumac, međutim, kaže da je uronivši u Vudstokov život, uz svu dramu koju je nosio sa sobom, upao u depresiju.

– Pre nego što je počelo snimanje, nisam ni znao da ću da prestanem da glumim. Sećam se da smo se Pol i ja dosta smejali pre nego što smo snimili film, a onda smo prestali da se smejemo pošto nas je obojicu preplavio osećaj tuge, objasnio je Dej Luis.

Prema njegovim rečima, to je bilo otkrovenje.

– Potpuno nas je iznenadilo: Nismo shvatili šta smo stvorili. Bilo je teško živeti s tim, i još uvek je, ističe Dej Luis koji je u junu iznenadio javnost objavom da se penzioniše.

Čuveni glumac kaže da čak ne želi ni da pogleda film zbog kojeg će okončati svoju bogatu karijeru.

– To što ne želi da pogledam film ima veze sa odlukom da prestanem da radim kao glumac. Ali to nije razlog zašto me je obuzela tuga. To se dogodilo tokom pričanja priče, i zaista ne znam zašto, objasnio je Dej Luis.

Kaže da je svoju odluku objavio javno kako bi podvukao crtu.

– Nisam želo da me uvuku u još jedan projekat. Celog života sam slušao govorkanja kako bi trebalo da prestanem da glumim, i ne znam zašto je ovog puta bilo drugačije, ali se nagon da se penzionišem ukorenio u mene, i nisam mogao da ga se otarasim. Bilo je to nešto što sam morao da učinim, ističe oskaravac.

Phantom Thread” biće premijerno prikazan na Božić po Gregorijanskom kalendaru, u sezoni kada bioskopske dvorane inače osvajaju naslovi u trci za najprestižnije filmske nagrade.