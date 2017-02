Daleko od toga da sede besposleni: Ovo su svakodnevne obaveze članova britanske kraljevske porodice

Povezane vesti



Kada se povede priča o tome ko su najpopularniji ljudi na planeti odgovori mogu biti veoma različiti, ali će se svi složiti oko toga da su članovi britanske kraljevske porodice u samom vrhu.

Ipak, pored toga što su poznati, sigurno ostaje pitanje što oni zapravo rade po čitave dane.

S obzirom da nemaju zvanične “poslove” na kojima zarađuju za život, jer ih finansiraju poreski obveznici, svakako da pomaže i njihovo basnoslovno porodično bogatstvo, verovatno bi mnogi pomislili da kraljica i ostali zapravo u životu ne rade apsolutno ništa.

Međutim, oni nisu besposličari, a ovo su samo neke od dnevnih obaveza pojedinih članova kraljevske porodice.

Kraljica Elizabeta Druga

Kraljičin kalendar je ispunjen raznim obvezama, koje su imenovane jednom rečju – angažmani, i u pitanju su brojne aktivnosti, poput prijema visokih državnika, organizovanje zabava u palati, odlazaka na diplomatska putovanja i još mnogo toga. Samo u 2015. godini, prema pisanju “Daily Telegrapha”, kraljica je učestvovala u tačno 341 angažmanu, iako je tada imala 89. godini života, što je više od prinčeva Harija i Vilijama, i Kejt Midlton zajedno.

Osim toga, kraljica je zadužena za davanje odobrenja i pečata svakom predlogu zakona koji predloži Parlament, pre nego što uopšte postane zakon. Na zvaničnoj internet stranici kraljevske porodice takođe stoji da “kraljica ima isključivo pravo na dodelu počasnih priznanja ljudima koji to zaslužuju”.”

Pored toga ona je i glavna pukovnica oružanih snaga, pa odlazi i na svaku vojnu ceremoniju koja se održava tokom godine, dok kao vrhovna guvernerka engleske crkve imenuje nove biskupe, nadbiskupe i dekane. U suštini, reč je o veoma zaposlenoj ženi.

Vojvoda od Edinburga, princ Filip

Osim što je pratnja kraljici na svim mogućim važnijim dobrotvornim događajima, princ Filip je pokrovitelj ili predsednik više od 800 različitih organizacija. Možda je najpoznatiji po osnivanju dodele Nagrada vojvode od Edinburgha 1956. godine, a na zvaničnoj veb stranici piše i ovo: “Njegovo kraljevsko visočanstvo deo je mnogih važnih dobrotvornih i drugih organizacija, koje govore o njegovim brojnim interesima za teme poput komunikacija, sporta, inženjerstva i vojske”.

Vojvoda od Kembridža, princ Vilijam

Princ Viljiam je bio pilot vazdušne ambulante “East Anglian”, ali je u jednom intervjuu za BBC nabacio da bi mart 2017. mogao da bude poslednji mesec njegovog rada na tom poslu koji je obavljao 60 sati nedeljno, kako bi mogao da se posveti porodičnim i kraljevskim obvezama.

Vojvotkinja od Kembridža, Kejt Midlton

Osim što je majka trogodišnjeg Džordža i jednogodišnje Šarlot, Kejt Midlton svog supruga, princa Vilijama, prati na svim važnim kraljevskim događajima i obavezama koje je nasledio od svoje bake. Tako su prošle godine, na primer, po službenoj dužnosti posetili Kanadu, ali i brojna druga mesta.

Osim kraljevskih obaveza, Kejt je uključena u pomaganje brojnim dobrotvornim i drugim organizacijama, deluje u udruženju koja okuplja decu obolelu od mentalnih bolesti i emocionalnih poteškoća, a takođe podržava rad udruženja “Action on Addiction” i organizaciju “Patron of eight te East Anglia’s” pri dečjoj bolnici.

Princ Hari

Princ Hari je 10 godina radio u oružanim snagama, a službu je završio 2015. godine. Na zvaničnoj internet stranici piše da Hari “provodi svoj radni vek podržavajući brojne dobrotvorne aktivnosti i projekte raznih udruženja, i prati kraljicu na mnogim javnim događajima”.

Hari živi u Kensingtonskoj palati, a uz sav ovaj posao radi i na programu “Coach Core”, u fondaciji koja se bavi poboljšanjem stanja sporta u Velikoj Britaniji, a proveo je i dosta vremena u južnoj Africi, radeći na projektima konzervacije.

Čarls, princ od Velsa i Kamila, vojvotkinja od Kornvola

Čarls i Kamila su uključeni u brojne kraljevske aktivnosti, a na zvaničnoj internet stranici njihovi poslovi su podeljeni na tri dela: “Obavljanje zvaničnih kraljevskih dužnosti kao podrška kraljici i njenoj Vladi, rad na dobrotvornim projektima i promocija i zaštita nacionalnih tradicija, vrlina i izuzetnosti”.