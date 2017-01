Daleko je nova sezona “Igre prestola”

Na žalost obožavalaca najpopularnije serije na planeti, sedma sezona “Igra prestola” osim toga što će imati tri epizode manje, to jest samo sedam u odnosu na ranijih deset, stići će i “malo kasnije”.

Uprkos tome što su producenti objašnjavali da je emitovanje nove sezone “Igre prestola” pomereno kako bi se prilagodilo dolasku zime u seriji, mnogima se (sve do sada) činilo da će manjak od tri epizode omogućiti da se izgubljeno vreme nadoknadi.

Međutim, tokom intervjua za Radio Tajms, Ijin Glen, koji tumači ulogu ser Džore Mormonta, otkrio je zašto to nije moguće.

– Vreme koje im je inače trebalo za deset epizoda koriste za snimanje sedam ove godine – rekao je škotski glumac.

– Ostalo je još 15 sati u Igrama koliko smo shvatili, ali to može da se promeni, to je koliko mi znamo. Glumačka ekipa se stalno povećava, svet koji se stvara postaje još veličanstveniji i oni osećaju da im je potrebno za tih sedam epizoda kao što im je trebalo do sada za deset – objasnio je Glen.

Još nije poznat datum premijere prve epizode, ali se zna da je emitovanje planirano da bude tokom leta.