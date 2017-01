Dakota Džonson o svom (filmskom) partneru: Džejmija Dornana mrzim, ali smo u strasnoj vezi

Možda manje od knjiga na kojima su zasnovani, ali i filmovi iz trilogije “Pedeset nijansi” obiluju zavodljivim i erotičnim scenama.

Dakota Džonson se za ulogu Anastasije Stil u serijalu “50 nijansi sive” obnažila i fizički i psihički, i nije se štedela ne bi li dala sve od sebe da bi utisak koji je ostavila na velikom platnu bio kompletan.

Naravno, s obzirom na škakljivost teme koju obrađuje film, javnost je žarko želela da čuje kako se u tom procesu snimanja filma razvijao njen odnos s partnerom na ekranu, glumcem Džejmijem Dornanom.

Sada je stigao i odgovor na to pitanje, i to u intervjuu koji je Dakota dala za novo izdanje časopisa “Vogue”. Intervjuu su prethodili brojni medijski natpisi o tome da se Dakota i Džejmi, iako su u filmu strastveni par, u stvarnosti zapravo ne podnose. Kako to obično biva sa nagađanjima o poznatima, pojavili su se i tekstovi koji su tvrdili upravo suprotno, da su glumica i njen filmski partner zapravo u vezi i u realnom životu.

– Mrzimo se i u vezi smo, tako da su svi u pravu. Kako vam se to čini? – našalila se glumica zapravo ne dajući konkretan odgovor.

Na pitanje kako je izgledalo snimanje vrlo strastvenih scena kojima film obiluje, Dakota je dala vrlo zanimljiv odgovor.

– Scene seksa su jako zanimljive za glumce. Džejmi i ja blisko sarađujemo veoma dugo vremena. Nije bilo nekakvih zadržavanja ili usporavanja, sve je bilo iskreno, bilo je mnogo poverenja. Ali, tu je bio i ogroman rizik! Šta bi bilo da se ispostavilo da je on potpuni kreten?! – iskreno se zapitala Dakota.

Ona ne isključuje mogućnost da i u budućnosti nastavi da snima provokativne filmove i kada bude završen serijal “50 nijansi sive”.

– Da li ću prestati da snimam seksi scene i kada mi se grudi opuste, to zaista ne znam. Ne želim da vidim nekoga u grudnjaku i gaćicama u sceni seksa. Budimo iskreni: ljudi su goli kada imaju seks – objasnila je Dakota na sebi svojstven, potpuno realan način razmišljanja, zahvaljujući kome je verovatno i dobila ulogu koja ju je lansirala među holivudske zvezde.