Dajana Kiton brani poznatog reditelja: Vudi Alen je moj prijatelj i nastaviću da mu verujem

Glumica Dajana Kiton još uvek podržava svog čestog saradnika i kolegu Vudija Alena. Ona je u ponedeljak na Tviteru poslala poruku podrške reditelju, koji je decenijama smatra svojom muzom.

–Vudi Alen je moj prijatelj i nastaviću da mu verujem. Možda bi bilo interesantno pogledati intervju iz 1992 godine i onda tek doneti neki zaključak, napisala je glumica.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1

— Diane Keaton (@Diane_Keaton) January 29, 2018