Da li postoji nada za Maraju Keri i Nika Kenona da ponovo budu zajedno? (video)

Povezane vesti



Nakon burnog raskida sa milionerom i kratke veze sa plesačem, Maraja Keri sve više uživa u društvu bivšeg supruga Nika Kenona.

A kako piše People, izgleda da postoji nada da će ovaj par ponovo biti zajedno, iako su se razveli 2014. godine.

Pop zvezda Maraja Keri (47) i zvezda šoua “American’s Got Talent” Nik Kenon (36) imaju dvoje dece, šestogodišnje blizance Marokana i Monro. A kako navodi izvor za People: “Maraja i Nik su sjajno kada su zajedno. A Nik provodi sve više vremena sa njom i decom. Postoji nada da će ponovo biti u vezi”.

Međutim, sudeći po pisanju drugih medija, njih dvoje su zajedno zbog dece i to je sve što se dešava između njih.

Maraja je gostujući u emisiji Entertainment Tonight rekla: ‘Mi smo zajedno kada je to potrebno. Zajedno smo zbog dece. Mislim da je to najvažnija stvar. Oboje volimo našu decu i zajednički se staramo o njima, jer smatramo da je to jedini ispravan i dobar način.’

Nik je priznao da je Maraja još uvek njegova “devojka iz snova”, ali je napomenuo da je prijateljstvo ono što najbolje funkcioniše između njih trenutno.

– Da budem iskren to je savršeno za sada. Radim na tome da budem bolji i da dam nabolje od sebe, da budem što bolji otac i to je sasvim dovoljno od mene za sada. Volim Maraju, obožavam je, ona će zauvek biti moja “devojka iz snova”, ali kao dvoje odraslih ljudi mislim da funkcionišemo bolje na način kao što je ovaj trenutno. Mislim, mi smo prijatelji na kraju krajeva, više od prijatelja, mi smo porodica, razumete šta želim da kažem?

Deca su nam ispred svega, i ma koliko čudno izgledalo nekima dok nas posmatraju, koncept je vrlo jednostavan. Tu sam kada me moja deca trebaju, a trudim se da budem sa njima što je više moguće.