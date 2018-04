Da li ovaj snimak pokazuje da se kraljica Leticija i njena svekrva, kraljica Sofija, baš i ne vole?

Čini se kako čak i na kraljevskom dvoru postoje tenzije između svekrva i snaha, barem ako je suditi prema najnovijem snimku španske kraljevske porodice koja kola internetom.

Škakljiv snimak prikazuje trenutak nepažnje kraljice Leticije koji su uspele da zabeleže kamere na tradicionalnom uskršnjem slavlju u katedrali u Palma de Majorci.

Kraljica Sofija i ponosna baka princeza Leonore i Sofije poželela je da zagrli svoje unuke i slikati se s njima za okupljene medije, ali trenutak koji je usledio poremetio je kraljičine planove i otkrio očigledne razmirice i tenzije u španskoj kraljevskoj porodici.

Na snimku 45-godišnja kraljica Leticija, posle prvobitnog premeštanja ispred fotoobjektiva samo da bi poremetila planove svoje 79-godišnje svekrve, prilazi kraljici Sofiji i ćerkama s namerom da odmakne kraljičine ruke s ramena svoje ćerke. Kad je videla da majka kreće prema njoj, Leticijina starija ćerka oštro je odgurnula bakinu ruku, a dve kraljice izmenile su nabijene poglede, ali i pokoju reč, što na snimku ne uspeva da se čuje.

Ako je suditi prema intervenciji kralja Felipea VI, njihovo ponašanje nije bilo nimalo primereno, pogotovo ne u javnosti. Isto mišljenje deli i princeza Meri Šantal od Grčke, supruga krunskog princa Pavlosa i rođaka kralja Felipea VI, koja je na Tviteru objavila komentar na tu temu.

‘Ni jedna baka ne zaslužuje ovakvo ponašanje. Zaista je pokazala svoje pravo lice’, glasila je njena objava koju je ubrzo potom ipak odlučila da ukloni i situaciju ublaži porodičnom fotografijom ispod koje je napisala – ‘Srećni baka i deka! Porodica je najvažnije blago’.

Happy grandparents! Family is what it’s all about 💋💕🌸❤️ pic.twitter.com/z6PCx8IWVS

Ispod jedne druge objave princeza Meri Šantal upitala je ‘šta na ovo kažu španski mediji’, dodajući kako je ovo što se dogodilo grozno.

A second video has surfaced, in which Queen Letizia appears to wipe away a kiss from Queen Sofia on Princess Leonor’s forehead.

Via @estherpalomera pic.twitter.com/gA4awH8Wky

— The Spain Report (@thespainreport) April 4, 2018