Da li je sestra Džonija Depa potrošila sav njegov novac?

Od kako je krenula priča o bankrotstvu Džonija Depa, svi smo pomislili da će se slavni glumac uskoro naći na ulici bez prebijene pare, ali istina je malo drugačija…

Njegov najnoviji film iz franšize “Pirati sa Kariba”, lagano puni bioskopske blagajne, ne baš sjajno u Americi, ali i te kako dobro po ostatku sveta, te je i to još jedan izvor novca (ne malog) koji stiže na Džonijev račun.

On će po Holivudskim standardima možda biti “siromašniji”, ali i tako će biti svetlosnim godinama ispred prosečnog građanina Srbije. Dovoljno je da proda svoje ostrvce, neku nekretninu, snimi još nešto… I Džoni će opet biti na starom. Međutim, bankrot zaista stoji, a sada su se pojavile i nove činjenice.

Dep je tužio svoj menadžment tim da je proneverio njegove fondove i da ga nije na vreme obavestio o finansijskoj situaciji.

On je za to vreme troškario do 30.000 dolara mesečno na skupa vina i još neke sitnice, između ostalog…

TMG se na takve optužbe oglasio tvrdeći da su Depu slali upozorenje da će ga njegov ekstravagantni način života dovesti do bankrotstva i da će biti finansijski uništen.

Bivši zaposleni u TMG je otkrio još zanimljivih činjenica koje bacaju novo svetlo na “kovčeg s blagom” nemarnog kapetana Džeka Speroua.

Džonijeva sestra, Kristi Dembrovski je bila ovlaštena da raspolaže njegovim novcem kako joj se prohte, a svi zaposleni su imali strah da joj se suprostave zbog njene preke naravi!

Iza leđa su je zvali “kučka”, jer je na njihovo protivljenje da ne troši sume koje su apsurdne, ona odgovarala: “Njegov novac je moj novac!”

Kristi se bahatila možda i više od svog brata, naravno njegovim novcem, a niko nije uspeo da je spreči u tome.

To im nikako nije pomoglo, već je vrlo odmoglo, jer su ovime potvrdili da ipak nisu učinili sve da zaštite Džonija od propasti.

No i Džoni ima keca u rukavu, jer je njegov tim advokata pružio nove dokaze koji ukazuju da je TMG iskoristila njegova sredstva da osigura zajmove u iznosu od oko 40 miliona dolara da bi prikrili proneveru i gubitak novca i to bez njegovog znanja, da su se nemarno odnosili sa njegovim novcem, a jedan od primera koji navodi je i taj da su “slučajno zaboravili” da otkažu zakup za kuću u kojoj je živela njegova pokojna majka, a koji je iznosio 350.000 dolara mesečno!

Pride su plaćali 10 godina svakog meseca njegovog komšiju i to 3000 dolara, ali nije otkriven razlog zašto!?

Očigledno da će ova sudska parnica biti vrlo zanimljiva, a možda će Dep na kraju biti optužen za prevaru i klevetu ili možda nešto sasvim treće…