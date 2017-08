Da li će se “Mućke” ponovo snimati i ko će biti Del Boj? (video)

Bi-Bi-Sijeva komedija “Mućke” (Only Fools and Horses) koja se emitovala u sedam ciklusa, od 1981. do 1991, sa Nikolasom Lindherstom i Dejvidom Džejsonom u glavnim ulogama, možda bi ponovo mogla da se vrati pred publiku.

Džim, sin pokojnog kreatora serije Džona Salivana, rekao je da bi serija mogla da se vrati u “različitim formama”.

– Uvek sam govorio da su “Mućke”, kakve poznajemo, završene sa odlaskom mog oca. Međutim, to ne znači da serija i njeni likovi ne bi trebalo, i da neće biti obrađeni u drugim medijima – izjavio je Džim Salivan za “Miror”.

Za sada nema konkretnog datuma kada bi fanovi mogli da očekuju povratak serije u nekom vidu, ali Salivan im je poručio: “Pratite vesti”.

– Da li je reč o zaštiti nasleđa moga oca? Apsolutno – to će uvek biti moj priroritet – naglasio je Džim.

Džon Salivan preminuo je 2011. u 65. godini.

Džim je pomagao ocu u pisanju spin-of serije “The Green Green Grass” pre jedne decenije a sam je bio autor skeča emitovanog u dobrotvorne svrhe 2014.

– To je bilo divno iskustvo ali i veliki pritisak da sve bude kako treba i da likovi budu dobro predstavljeni – priznao je Džim. On i dalje piše, ali većina toga nije na malim ekranima. Recimo, autobiografiju Del Boja, “He Who Dares”, objavljenu 2015.