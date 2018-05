Čuveni doktor Oz je od TV zvezde napredovao do Trampovog savetnika za sport?

U petak je Bela kuća na svojim službenim stranicama objavila da predsednik SAD-a Donald Tramp (71) želi da zaposli Mehmeta Oza (57) poznatijeg kao dr. Oz, voditelja istoimenog američkog TV šoua. Tramp bi ga zaposlio kao službenog savetnika za sport, fitnes i prehranu.

Mnogi su s negodovanjem dočekali ovakav Trampov izbor, budući da doktora mnogi kolege prozivaju zbog naučno neutemeljenih saveta koje daje na televiziji, zbog čega je kontroverzni doktor već jednom odgovarao pred američkim Kongresom i pred sudom.

Prvi ozbiljniji ‘potres’ Ozovog imidža bio je 2014. kad su ga američki senatori napali na javnom saslušanju pododbora za zaštitu potrošača, a prozvali su ga u sklopu istrage o oglašavanju lažnih proizvoda koji, kako dr. Oz tvrdi u svojim emisijama, pomažu u mršavljenju.

– Ni jednom imalo ozbiljnom doktoru nije jasno zašto to radite. Tri proizvoda koja ste proglasili čudesnim, naučna zajednica javno je ismejala – napala ga je senatorka Kler Mekkaskil (64). Ona je i zatražila saslušanje tada već popularnog Oza pred američkim Kongresom jer je smatrala da se u njegovim emisijama prečesto obmanjuje javnost, i to ponajviše putem reklama određenih farmaceutskih kompanija.

– Vaš kredibilitet narušili su prevaranti, ali i vi sami ste to učinili svaki put kada ste napomenuli da svako može da izbaci mast iz organizma samo ako uzme neku od široke ponude malih pilula – rekla je Mekkaskil dr. Ozu tokom saslušanja.

Senatorka je i navela nekoliko konkretnih primera u kojima su Oz i njegovi oglašivači varali gledaoce, a posebno se osvrnula na emisiju emitiovnu dve godine pre kada je popularni lekar izjavio da je ekstrakt zelene kafe magičan lek za mršavljenje.

Dr. Oz je saslušanje i kritike shvatio, kako kaže, kao pokušaj cenzure njegove emisije. Istakao je kako veruje u dodatke ishrani o kojima govori u emisiji, ali je dodao kako je svestan da one nisu trajna rešenja. Dodao je kako on i njegova porodica ‘konzumiraju sve što on preporuči gledaocima’.

Konkretno, u ovom je slučaju Oz u svojoj emisiji nazvao ‘čudesnim’ ekstrakt zelene kafe, za koji su istraživanja odavno pokazala da nema apsolutno nikakvih efekata na mršavljenje. Senatorima je tom prilikom priznao da ‘povremeno koristi malo ulepšane izraze’, ali dodao je da proizvode koje preporučuje u emisiji, daje i članovima porodice. Čudno je kako se ceo slučaj uopšte nije odrazio na Ozovu globalnu popularnost.

Samo nekoliko dana nakon Kongresa, dr. Oza je napala i lekarska struka na čelu s Henrijem Milerom sa Stanforda. Oni su ga optužili da promoviše ‘nadrilekarstvo’ i u oštrom pismu zatražili su da ga maknu sa uiverziteta Kolumbija, gde povremeno predaje. Ali ni to nije narušilo imidž globalno popularnog doktora, pa čak ni srušilo gledanost.

Mnogi se pitaju kako je nadareni, nagrađivani kardiovaskularni kirurg s diplomama tri najuglednija univerziteta postao čovek koji promoviše zrnca zelene kafe s kojima se ‘mršavi u sedam dana’… ili, još važnije, zašto milioni ljudi svoje zdravlje prepuštaju u ruke televizijskog doktora koji je već osuđivan, a kojeg i struka ismejava.

Šou dr. Oza se u Americi emituje od 2009. a od njega je napravio globalno najuticajnijeg TV doktora. Njegovu emisiju, prosečno gleda više od četiri miliona ljudi u 118 zemalja. Mehmet Oz izdaje i svoj magazin ‘Dobar život’, a redovno piše kolumne za najpopularnija američka izdanja. Drži radijske emisije, objavljuje nekoliko knjiga godišnje, a njegova službena web stranica funkcionše kao najposećeniji servis za pitanja i odgovore o zdravlju.

Ima milijune sljedbenika na Facebooku, Twitteru, Pinterestu i YouTubeu. Preko svih tih kanala, Oz propoveda, zapravo, samo jednu, dvojaku poruku – da svoje zdravlje možete držati pod kontrolom uz pomoć jednostavnih trikova i prirodnih lekova, a mršaviti možete bez ikakvog fizičkog napora, dovoljno je prehrani ‘dodati neki od mnoštva čarobnih biljnih preparata.’