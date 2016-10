Čuvar iz hotela otkriva sve detalje pljačke: Uperili su Kim pištolj u glavu, a ona je vrištala i molila ih da je ne ubiju!

Čuvar iz hotela u kome je boravila Kim Kardašijan kada joj se desila pljačka, otkriva sve detalje koji su se dešavali za vreme napada na rijaliti zvezdu.

Čuvar koji je i sam bio u nemilosti pljačkaša koji su odneli milionsku vrednost u nakitu od Kim Kardašijan, kaže kako je pokušavao da umiri preplašenu Kim koja je bila sputana i vezana u svojoj sobi.

I sam pod traumom posle svega, ovaj Alžirac, otac jednog deteta, koji nije želeo da kaže novinarima svoje puno ime zbog straha od odmazde, te se predstavio kao Abdulrahman – rekao je za MailOnline da je molio pljačkaše da ne povrede Kim, ali je priznao da ih je pustio u apartman, te je verovatno delovao kao član bande.

U ekskluzivnom intervjuu za MailOnline je rekao da je pustio pljačkaše u zgradu jer su imali policijsku uniformu i nije ni sumnjao da su lažne. Čim su ušli, pljačkaši su ga oborili na pod i vezali.

– Prvo sam pomislio da su došli da uhapse nekoga i da su pogrešili, pokušao sam da im kažem da greše i da ne treba da hapse mene, ali sam shvatio da nisu policajci kada su navukli maske. Iskoristio sam priliku i pogledao sam ih, razbesneli su se. Jedan od njih mi je rekao da ga više nikada ne pogledam inače će me ubiti odmah! Morao sam da im kažem gde se nalaze sigurnosne kamere i koliko ih ima. – objašnjava on prve minute pljačke.

– Otišao sam do apartmana sa pljačkašima. U prvim minutima sam bio vezan lisicama. Bio sam u sobi Kim Kardašijan. Jedan od pljačkaša ju je napao, dok je drugi bio kraj mene. Video sam kako vuku Kim sa kreveta!

Abdulrahman je inače student, koji radi povremeno kao čuvar da bi mogao da finansira školovanje, otkriva da je pokušavao da obmane pljačkaše govoreći im da nema pojma ko je Kim Kardašijan, ali je potom bio primoran uz pretnju pištoljem da ode do vrata njenog apartmana dok mu je cev pištolja bila uperena u glavu. Primorali su ga da otključa vrata rezervnim ključem. Posmatrao je kako prestravljena rijaliti zvezda govori da ima samo nešto malo gotovine i da će im sve dati.

Opisujući kako su pljačkaši znali sve o Kim i da im je ona bila isplanirana meta:

– Otišli smo do njene sobe i krenuo sam da otvorim vrata. Bila je u krevetu. Pre nego što su se vrata otvorila ona je čula buku i počela da veselo viče: Ko je to? Ima li koga tu? Pretpostavljam da je mislila da je došla njena sestra. Ton njenog glasa se promenio kada nije bilo odgovora, osetio sam da je postala zabrinuta. Nakon toga jedan od pljačkaša je otvorio vrata dok je drugi motrio na mene.

– Napao ju je s vrata držeći pištolj uperen u njenu glavu. Ona je počela da plače i vrišti govoreći: Nemojte me ubiti, ja imam decu, bebe, molim vas nemojte me ubiti, ja sam mama! Uzmite šta god želite! Izgledala je izbezumljeno. U tom trenutku je na sebi imala beli bade mantil, dok joj je kosa bila vezana – seća se čuvar i nastavlja da opisuje čitav događaj:

– Rekao sam mu, molim vas, nemojte je povrediti. Ponovio sam to. On mi je na to rekao – Ne brini, mi smo ovde zbog novca. Ponovo sam mu rekao da je ne povrede, a on mi je odgovorio: Smiri se i sve će biti Okej. Ne pomeraj se i ne pravi galamu!

Jedan od bandita je je neprestano vikao na Kim da ućuti, ali nije shvatao da Kim nema pojma šta priča jer ne razume francuski. Zamolio sam ih da me puste da je umirim. Stavio sam joj ruke na ramena i rekao da pokuša da se smiri. Rekao sam joj: Znaš da moraš da budeš tiha. Ona je potom sela na krevet. Upitala me je: Hoćemo li umreti? Odgovorio sam joj: Ne znam, odakle bih to mogao da znam – priča još uvek preplašeni čuvar i dodaje:

– Rekla mi je – imam porodicu i bebe. Rekao sam joj da i je i moja situacija ista, da imam sina. A onda je počela ponovo da vrišti. Zato su joj stavili lepljivu traku na usta. Dugačko parče, toliko da su joj ga obmotali oko glave! A potom su je tako vezanu odneli i bacili na pod kupatila!

Pljačkaši su za trenutak zastali kada je zazvonio Kimin telefon, a zvao ju je njen telohranitelj Paskal Duvije. Rekli su Abdulrahmanu da ga isključi, a on im je tada rekao da je to Kimin telohranitelj i da će se pojaviti sa policijom ako se Kim ne javi. Brzo su se pokupili i otišli nakon toga.

– Uzeli su Kimin ajfon, ali su ostavili njen Blekberi. Gurnuli su me niz stepenice, a kad smo stigli do prizemlja, video sam svu petoricu i dva bicikla na recepciji! Tada sam se prestravio još više, jer to je kraj pljačke i mislio sam da će me tada ubiti! Ali je vođa bandita rekao da mi vežu noge, počeo sam da teško dišem jer nisam znao šta će da mi urade! Vezali su me i ostavili iza vrata za požarne stepenice.

Čuvar kaže da iako je bio uplašen nije stekao utisak da su pljačkaši nasilnici i divljaci:

– Nisam imao osećaj da su oni neki divljaci sa gomilom negativne energije. Sada se osećam tako da bih mogao da se zahvalim što nisu povredili ni Kim ni mene.

Kada su ga vezali, pljačkaši su pobegli, a pet minuta kasnije stigao je Paskal sa policijom. Oslobodili su ga, a potom i Kim.

Iako je policija brzo stigla, pljačkaši su umakli.