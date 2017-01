Čitav svet priča o izrazu lica Mela Gibsona tokom govora Meril Strip (video)

Meril Strip je emotivnim govorom na dodeli Zlatnih globusa podelila Ameriku. Napala je Trampa, a on joj nije ostao dužan. Nazvao ju je najprecenjenijom glumicom u Holivudu, a svoje mišljenje o njoj sa svetom je podelio na Tviteru.

S druge strane, pristaše novoizabranog predsednika, konzervativni Mel Gibson i Vins Von, svoje “oduševljenje” njenim govorom u emitovanju uživo nisu mogli da sakriju.

Naravno, korisnici društvenih mreža to su odmah primetili i krenuo je talas sprdnje, ali bilo je i onih koji su branili Trampa, prenosi Index.hr.