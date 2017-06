Ćerka Krisa Kornela neutešna: Tata, neizmerno te volim, mnogo mi nedostaješ

Od smrti legendarnog američkog rokera Krisa Kornela prošlo je mesec dana, a članovi njegove porodice i dalje se teško nose s velikim bolom i tugom zbog gubitka voljenog supruga i oca.

Povodom Međunarodnog dana očeva, njegova 12-godišnja ćerka Toni na Kornelovom zvaničnom Fejsbuk profilu objavila je dirljivo pismo, posvećeno svojem ocu.

“Tata, neizmerno te volim. Bio si i ostao moj najveći idol, neko kome se najviše divim, neko ko je uvek bio uz mene, podizao me kada bih pala i terao da idem dalje… To radiš i sada, iako te fizički nema… Ako me savlada tuga, ako se i rasplačem, čujem tvoj glas koji mi govori: ‘Ne brini se zbog mene, dušo, ja sam dobro. Briga je ništa drugo nego gubitak tvojeg vremena’… Sve što si mi ikada rekao, slušala sam, jer si uvek govorio mudro i pametno“, napisala je Toni.

Dodala je da je Kris bio tata kakav se samo može poželeti, i prisetila se kako ju je danonoćno čuvao kad je bila bolesna.

“Mnogo mi nedostaješ, tata. Znam da si i dalje uz mene… Toplina koju osećam negde duboko u sebi si ti“, napisala je Kornelova kćerka.