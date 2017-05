Čening Tejtum napisao dirljivo pismo za svoju ćerku, ali i sve žene

Poznati glumac i jedan od članova Magic Mike ekipe objavio je dirljivo pismo koje je uputio svojoj ćerki i svim ženama.

Čening je rekao da bi voleo da njegova ćerka bude hrabra i smela kao što je njena majka, da ne pada u zamke i kalupe društva i da sama kroji svoj život. Želi za nju da bude slobodna da izrazi svoju seksualnost i da pronađe ljubav tamo gde je najmanje očekuje.

– Svako od nas ima različitu stazu koja vodi do njegovog srca. Voleo bih da sve žene znaju da su muškarcima dovoljne takve kakve jesu. Kada žene budu svesne toga koliko su one same nama dovoljne tada će ovaj svet postati stvarno magično mesto – rekao je on.

Glumac je rekao da živimo u svetu u kome žene i muškarci moraju da igraju određene uloge, ali da smo sve više svesni da moramo da napustimo obrasce takvog ponašanja.