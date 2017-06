Čarls je Lejdi Di razočarao na samom početku: Kako je upala u vrtlog bulimije

Samo nekoliko ljudi je 1991. godine znalo pravu istinu o braku princeze Dajane i princa Čarlsa. Prava istina je bila da im je brak gotov i da je princ u ozbiljnoj vezi sa Kamilom Parker. Razočarana i slomljena Dajana je odlučila javnosti da ispriča svoju stranu priče o braku i počela je da snima audio trake za autora Endrua Mortona koji ih je kasnije objavio u knjizi “Diana – Her True Story”.

Princeza je pristala pod jednim uslovom, da njihov dogovor ostane tajna i da se ne sazna da je celu priču ispričala upravo ona. Knjiga je, naravno postala senzacija, a sada je 20 godina nakon njene smrti knjiga opet objavljena uz dodatak – transkript Dajaninih audio zapisa, koje je danas objavio Dejli Mejl.

Njen prvi zapis počinje pričom o tome kako je upoznala Čarlsa. Bilo je to 1977. kada je njoj bilo 16 godina, a njemu 29 i u to vreme bio je u vezi sa njenom sestrom Sarom. – Bože, koji tužan čovek. Došao je kod nas sa svojim labradorom. Moja sestra ga je obasipala pažnjom i pomislila sam; on to sigurno mrzi. Držala sam se po strani. Sećam se da sam bila deblja tada i nisam nosila šminku, ali bila sam glasna i to mu se svidelo. Prišao mi je nakon večere i zaplesali smo. – ispričala je Dijana.

Bila je zadivljena što neko poput princa Čarlsa želi da bude u njenom društvu i to ju je zaintrigiralo. Čarls je pozvao na proslavu svog 30. rođendana, a njena sestra je bila poprilično uznemirena zbog toga. Dijana je 1980. godine bila pozvana da odsedne kod dobrih prijatelja princa Filipa. U njihov dom bio je pozvan i princ Čarls – Kad je Čarls došao nije se odvajao od mene. Bilo mi je to čudno jer nije uopšte skrivao da mi se udvara – ispričala je Dajana.

Kada je postala punoletna roditelji su Dajani kupili trosoban stan u južnom Kensingtonu koji je delila sa još tri cimerke. U to vreme je radila kao dadilja i vaspitačica u vrtiću. Ispričala je i kako je Čarls, dok još nisu bili vereni, kupio kuću za odmor, koja se nalazila samo 11 kilometara dalje od kuće Kamile Parker, i tražio je da je Dijana uredi. Verili su se u februaru 1981. godine, a veridba je objavljena tri nedelje kasnije.

U to vreme Dijana je često boravila u društvu Kamile i njenog supruga, a ona joj je stalno ponavljala da ne sili Čarlsa na nešto što ne želi.– Znala je toliko naših intimnih stvari i to me je jako čudilo – ispričala je Dajana.

Od trenutka kada je objavljeno da su vereni fotografi i novinari su opsedali zgradu u kojoj je imala stan. – Sećam se da sam jednom prilikom, želeći neprimetno da izaćem iz stana, uzela posteljinu s kreveta i spustila se u ulicu kroz kuhinjski prozor – ispričala je Diana i nastavila opisivati kako se osećala u to vreme: – Stalno sam bila pristojna, nikada nisam povisila glas , ali unutar svoja četiri zida sam plakala poput deteta. Nisam se mogla nositi sa tom situacijom. Nisam imala podršku od Čarlsa, nisam imala podršku nikoga unutar kraljevske porodice. Čarls mi je bio nikakva podrška. Kad god smo se čuli rekao bi; Jadna Kamila, prolazi kroz teško razdoblje. I nikada mu nisam prigovorila zbog toga.

Problemi s bulimijom počeli su nedelju dana nakon veridbe. – Sećam se da je Čarls stavio ruke na moj struk i komentarisao u stilu; Oh,ovde si malo popunjena. To je bio okidač, plus njegov odnos s Kamilom, bila sam očajna – ispričala je na snimku koju je danas objavio Dejli Mejl.