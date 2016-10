Čarli Šin: Osećam se bolje nego ikad



Holivudska zvezda Čarli Šin nastavlja borbu sa virusom HIV-a.

On se upravo pohvalio da nova terapija kojoj je podvrgnut gotovo šest meseci daje odlične rezultate.



– Radi se o alternativnoj metodu lečenja i za sada je sve u najboljem redu. Jednom nedeljno primam injekciju sa lekom Pro 140 i nema nikakvih nuspojava. Osećam se bolje nego ikad u životu – rekao je Šin.

– Do ovog tretmana pio sam šaku lekova dnevno gutao do sada. Shvato sam da sa HIV-om čovek može da živi normalan život i da se sam leči. Terapija koju sam uzimao pre me je održavala u životu, ali je imala užasne nuspojave. Stalno me je bolela glava i imao sam probleme sa želudcem i jetrom – kaže Šin koji se uključio u prikupljanje novca za traženje leka protiv side.

Da ne odustaje od povratka u normalan život pokazuje i namera da snimi film, komediju pod imenom” Mad Families”.

Da je Čarlijev život danas neverovatno zdraviji svedoči i činjenica da je tenutno jedini njegov porok cigareta povremeno.

Daleko je to od dnevne upotrebe alkohola i droga u velikim količinama.