Burna noć bez sna: Bruno Mars zaspao u sred emisije uživo! (video)

Ne znamo da li je u pitanju provod ili gledanje maratona omiljene serije, ali on je došao očigledno neispavan na dodelu Black Entertainment Television Awards.

Ceremonija dodela odigrala se u Los Anđelesu, a prisustvovale su mnoge poznate ličnosti iz sveta muzike, televizije, sporta koje su slavile njihove uspehe.

Bruno se našao u centru pažnje jer je zaspao tokom ceremonije na svom sedištu. Sve se činilo kao da on samo na trenutak želi da odmori oči.

Kratak snimak na kome se vidi kako pevač uranja u stolicu i zatvara oči proširio se internetom kao oluja, a evo nekoliko najzanimljivijih reakcija fanova.

Now I fell like Bruno, so I’m going to sleep! Sweet dreams, Hooligans 😴pic.twitter.com/FRRail6Ziw

— ❤Sorry4my English❤️ (@Hooligan_Kat) June 26, 2017