Britni Spirs prvi put progovorila o novom dečku

Tridesetpetogodišnja pevačica Britni Spirs po prvi put je progovorila o Semu Asghariju, za kojeg se već neko vreme šuškalo da joj je dečko. U radijskom intervjuu za CBS radio potvrdila je vest i otkrila ko je napravio prvi korak.

– Mislim da smo bili na snimanju – prisetila se Britni trenutka kad su se prvi put upoznali na snimanju njenog spota za Slumber Party.

– Dok smo čekali novu scenu na snimanju, sedeli smo zajedno 20 minuta i bili smo na neki način prisiljeni da razgovaramo jedno s drugim.

– On je znao ko sam ja, ali me nije znao lično. Mislio je, ‘kakva je ova devojka?’, a ja pojma nisam imala ko je on – nastavila je Spirs.

– Počeli smo da razgovaramo o sušiju i stvarima koje volimo i kako bi trebalo da jedan dan odemo na suši. Rekla sam ‘Idemo, idemo to da uradimo’ i on je rekao ‘Ok, daću ti svoj broj kada se ovo završi’.

Spirs i Sem snimili su spot za Slumber Party mnogo pre nego što je spot izašao u novembru, ali je pevačica rekla da ga nije zvala neko vreme.

– To čak nije bila ozbiljna stvar – rekla je.

– Tek nakon pet meseci sam našla njegov broj u svojoj torbi i pomislila ‘On je stvarno sladak’ pa sam ga nazvala i on je stvarno zabavna, veoma zabavna osoba.

Par je svoju romansu držao podalje od očiju javnosti, a prvi put su viđeni zajedno u novembru.