Bred Pit se preselio kod Kejt Hadson? Njen brat se sjajno našalio na račun te glasine (foto)

Nakon što je jedan američki tabloid objavio bombastičnu priču da se Bred Pit već preselio kod Kejt Hadson, njen brat Oliver Hadson, poznat po ulozi u seriji “Rules of Engagement”, našalio se na Instagramu na račun tog “useljavanja”.

Bred Pit je, tvrde pojedini američki tabloidi, toliko brzo Anđelinu Džoli da je već našao drugu, i ne samo tu – “uvalio” joj se u kuću. Brat Kejt Hadson koja je, prema tim glasinama, nova izabranica Bredovog srca, sjajno se zabavio na račun tih tračeva.

– Da, uselio se i ovo je pakao. Neuredan je do bola! Pije iz je**nih tetrapaka i ostavlja otvorena vrata kad god ide da obavi nuždu. I to kad je kod mene u kući! Ukratko, nije dobro. Tako da, Brede, vreme je da se iseliš. Želim nazad svoj život. Popušiću još jednu lulu s tobom, a onda nestani. Zahvaljujemo ti se. Našao sam tvoju medicinsku narukvicu, poslaću ti je – napisao je Oliver Hadson.

Oglasila se i Goldi Hon, majka Kejt i Olivera, koja je ispratila čitavu šalu i o Bredu samo kratko napisala:

– On moju ćerku čini vrlo srećnom.

Ipak, ti nije bio kraj, jer je Oliver nastavio.

– Zove me “brate”, zbog čega sam se posvađao sa svojim pravim bratom Vajatom koji sad ne želi da priča sa mnom. Insistira da ga moja deca zovu “teča B” i izgubio je moju najmlađu ćerku na dokovima Santa Monike, dva dana nismo znali gde je. Moja mama stalno flertuje s njim, nosi te sićušne spavaćice po kući, po ceo dan. Moj otac na sve to samo kaže: “Ma nema veze, ipak je to Bred Pit'”.