Bred Pit prvu put u javnosti otkako ga je napustila Anđelina (foto)

Nakon šokantne vesti da Anđelina Džoli želi da se razvede od njega, mnogo prljavog veša u medijima koji prati razvode poznatih ličnosti i konačnog dogovora sa Anđelinom da će njoj pripasti potpuno starateljstvo nad decom, Bred Pit se prvi put zvanično pojavio u javnosti.

Bred se pojavio na projekciji filma “Moonlight” u društvi svoje bliske prijateljice, holivudske dive Džulije Roberts.

Bred je izvršni producent pomenutog filma, a njegovo pojavljivanje sa Džulijom je zapravo generalna proba za pojavljivanje na crvenom tepihu povodom premijere filma “Allied”, koja je zakazana za danas.

Anđelina Džoli je podnela zahtev za razvod 19. septembra zbog “nepomirljivih razlika”.

The longtime friends embrace before the #Moonlight screening in #LosAngeles. #hollywood #celebrity pic.twitter.com/MM36LmiEiO

— Noah Fairbanks (@NoahFairbanks) November 9, 2016