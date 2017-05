Bred Pit nastavlja otvorenih karata: Nisam suicidalan, još ima toliko lepote i ljubavi na ovome svetu

Bred Pit nastavlja da bude “otvorena knjiga” za svoje fanove i prijatelje. Prošlo je manje od dve nedelje kako je Bred otvorio svoje srce u velikom intervjuu za GQ Style, u kojem je otvoreno govorio o sebi i o životu, tokom razvoda od Anđeline koji su svi svetski mediji budno pratili.

U najnovijem intervjuu za Associated Press, Bred je pričao o svom ternutnom stanju, koje mu ne dopušta da bude drugačiji, već potpuno iskren i otvoren.

Prema navodima, Bred provodi vreme tako što “održava “brod da ne potone” i smišlja modus kako da održi i zadrži svoju porodicu”.

– Deca su sve – kaže Bred o svoje šestoro dece koju ima sa Anđelinom:

– Deca su vaš život. Ona zauzimaju svu vašu pažnju, kao što to i treba da rade. Nisam suicidalan ili tako nešto. Postoji još toliko lepote i ljubavi na ovome svetu. Mnogo ljubavi koju treba pružiti. To je jedino ispravno. To je život.

Osam meseci nakon zvaničnog razvoda od Anđeline, Bred je u intervjuu za GQ Style govorio i o svojim planovima, kao i o tome šta čini da bi postao bolji otac svojoj deci.

– Znate, upravo sam krenuo sa terapijom. Baš mi se dopada, oduševljen sam. Morao sam da promenim dva terapeuta da bih došao do onog pravog.

I dok je još uvek puno nagađanja i tračeva o tome šta je zaista dovelo do razvoda njega i Anđeline, Bred kaže da je gomila toga bila netačna.

– Izbegavao sam gomilu tih priča. Jednostavno sam pustio. Za mene je to uvek bila dugotrajna i mukotrpna igra – objasnio je on i naglasio:

– Što se tiče svega toga, nadam se da će moje namere i zalaganje govoriti sami za sebe. Ni malo nije zabavno kada vidite priču – uzimao drogu javno…

Bred kaže da je najviše zabrinut zbog dece, jer su ona uvučena u čitavu priču.

– Deca su tako delikatna. Ona upijaju sve. Ona moraju da imaju svoj stav i zato im treba sve objasniti. Moramo ih poslušati šta imaju da kažu. Kada sam u svom radnom modu, onda ne čujem nikoga. Želim da budem bolji od toga.

Koliko će Breda držati ova otvorenost i javno otkrivanje sopstvenog života, bez ulepšanih činjenica, već potpuno realno i ne tako afirmativno po njega, nije poznato. Za sada, iako kroz ovakve ispovesti više nije samo glamurozni i lepi Bred, svet mu veruje.

– Nemam tajni. Nemam više šta da krijem. Svi smo mi ljudi i mislim da je ova doza ljudskosti koju iskazujem vrlo interesantna. Ako ne govorimo o tome, nećemo postati bolji – poručio je “novi” Bred.